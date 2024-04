El PSOE demana la dimissió immediata d'Alfonso Serrano per acusacions a Begoña Gómez

El PSOE ha demanat la dimissió "immediata" del senador i secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, després que aquest afirmés que la dona del president del Govern, Begoña Gómez, sol reunir-se amb empresaris a les habitacions d'hotels.

"El senyor Alfonso Serrano ha de presentar la seva dimissió immediata. El PP de Madrid s'ha convertit en un niu ultra d'insults, trumpisme i denigració dels valors de la política. No tot s'hi val. Ja n'hi ha prou", ha escrit el PSOE al seu compte. oficial de la xarxa social X.

Les paraules de Serrano es van produir després que es publiquessin unes fotos en què apareix al costat del Novio de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es produeix després que aquest últim hagi estat imputat per un presumpte frau fiscal i que posteriorment hagi denunciat la Fiscalia de Madrid per revelació de secrets.

En una compareixença aquest mateix dijous, Serrano va afirmar en to irònic, que s'havia intentat reunir amb González Amador en una habitació d'hotel. "Vaig anar a trucar a Begoña Gómez, que ella és qui sol reunir-s'hi amb empresaris, però no tinc el seu telèfon", ha indicat.

"Després vam trucar a La Chalana, i estava ple de socialistes pel que tampoc vam poder anar-hi", en referència a la marisqueria on solia acudir l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, investigat pel presumpte cobrament de comissions a la venda de màscares durant la pandèmia.

"Després vam trucar a Ramses que és on comencen les festes amb prostitutes de diputats del PSOE, però aquí tampoc no hi havia lloc", ha continuat Serrano per intentar restar importància a la trobada.

En la mateixa línia, s'ha queixat que la reunió amb la parella d'Ayuso sigui notícia "enfront que la dona del president del Govern signi cartes recomanant empreses que després contracta el seu marit".