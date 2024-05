El PSOE dona via lliure a Salvador Illa perquè decideixi els pactes

per Helena Celma

El PSOE subratlla que els pactes postelectorals a Catalunya els decidirà el líder del PSC, Salvador Illa, i no la direcció del PSOE a Madrid i esperen que ERC hi jugui un paper "determinant" en aquest escenari tot i que el president de Catalunya en funcions i líder dels republicans hagi dit que no facilitarà una investidura dels socialistes.

A més, descarta que l'escenari que deixen les eleccions comportarà conseqüències per als suports del PSOE al Congrés dels Diputats i pugui afectar la viabilitat de la legislatura, on els vots d'ERC i Junts són imprescindibles per sostenir el Govern de Pedro Sánchez.

Així ho ha assenyalat la portaveu del PSOE, Esther Peña, en una roda de premsa que s'ha celebrat aquest dilluns a la seu del partit al carrer Ferraz per analitzar el resultat dels comicis catalans, en què el PSC va aconseguir una victòria folgada. amb 42 escons, set més que Junts, que va ser segon.

"El Govern de Catalunya es decidirà a Catalunya, ni a Madrid ni a cap altre lloc, amb els resultats que el poble català ha posat sobre la taula decidiran i Salvador Illa té tota la nostra confiança per pilotar aquest procés", ha assenyalat Peña que a més assegura que el primer secretari del PSC és l?únic candidat amb possibilitats reals de ser president.

En aquest sentit els socialistes consideren que Illa liderarà una ronda de contactes amb els partits, “ho farà amb ERC i estic convençuda que hi ha moltes coses que ens uneixen per millorar la qualitat de vida dels catalans”, ha assenyalat Peña poc després de que Aragonès anunciés que abandona la primera línia política i advertís que no facilitarà una investidura del candidat socialista.

L'acord "ha de sortir"

En tot cas, a Ferraz no donen per perdut algun tipus d'acord amb Esquerra, però creuen que cal donar-los temps i calma per iniciar aquest procés. Així, es mostren convençuts que aquesta formació serà "determinant en aquest diàleg", segons assenyala la portaveu.

Quan se li han recordat les paraules d'Aragonès, que apunten a una negativa a col·laborar amb el PSC, Peña ha insistit que el resultat de les urnes és "prou significatiu" per tractar el diàleg "amb calma" durant les properes setmanes.

Sosté que en aquest procés ERC "té molt a dir" i insisteix que les dues formacions comparteixen "moltes solucions i receptes per millorar la vida de la gent".

Per tant, s'ha mostrat convençuda que arribaran a un "acord satisfactori" perquè el nou Govern comenci a caminar com més aviat millor.

"No tinc cap dubte, ens asseurem, parlarem i ha de sortir perquè així ho ha dictat la societat catalana", ha remarcat.

Cap repercussió en la governabilitat

Respecte als efectes que pot tenir aquest nou escenari al Congrés dels Diputats, sosté que els resultats d'aquestes eleccions "no tindran cap repercussió a la governabilitat".

“El Partit Socialista va signar acords de governabilitat amb molts partits, també amb Junts i Esquerra, i el Partit Socialista compleix els seus acords.

I no tinc cap dubte que la resta farà el mateix”, ha assenyalat Peña tot i que aquests acords només van garantir la investidura de Sánchez però no incloïen un pacte per donar estabilitat durant tota la legislatura.

En qualsevol cas, avisa que "no hi ha cap altra alternativa al president Sánchez" i reitera que aquestes eleccions han validat el full de ruta que ha seguit respecte a Catalunya, amb mesures com ara els indults als condemnats del procés o la Llei d'Amnistia .

"Per tant, cap dubte de la continuïtat d'un Govern que està a ple rendiment, que li queden més de tres anys i mig per endavant, amb una agenda legislativa intensa i intensiva", ha dit.

No entren al xoc amb Puigdemont

En ser interrogada sobre la intenció del candidat de Junts, Carles Puigdemont, de presentar-se a la investidura tot i que no compta amb prou majoria, la portaveu socialista ha evitat entrar al xoc i s'ha limitat a insistir que Illa és l'únic candidat amb possibilitats reals.

"Més enllà de les declaracions de l'expresident Puigdemont, del candidat Puigdemont, correspon a Illa obrir aquest procés d'escolta, aquest procés des del respecte. I he de dir-li que els altres el que farem és acompanyar-lo amb calma i amb afecte" , ha expressat.

D'altra banda, en ser interrogada sobre la posició dels socialistes sobre un hipotètic referèndum d'autodeterminació a Catalunya, i si consideren que el resultat de les eleccions, en què les forces constitucionalistes sumen majoria absoluta per primer cop en democràcia, els dóna més arguments per oposar-se a aquesta mesura que demanen els partits independentistes, Peña assenyala que als socialistes mai el trobaran en receptes dedicades a "dividir".

"No hi hem sucumbit mai i mai ho tenim a la nostra agenda. Al contrari, jo crec que Catalunya té per davant molts reptes quotidians que resoldre i han decidit que aquest camí el dirigeixi un socialista", ha apuntat alhora que ha demanat al resta de partits que els acompanyin al "camí sanador" que consisteix a mirar cap endavant i superar aquest debat.

Sánchez, feliç

A més, fonts socialistes assenyalen que el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar diverses vegades durant la reunió de l'Executiva socialista d'aquest dilluns que estava "feliç" per la victòria a Catalunya.

Assenyalen a més que la seva intervenció ha tingut un marcat caràcter emotiu i ha assenyalat el "patiment" que els socialistes han passat durant els darrers anys per l'oposició a mesures que el Govern ha dut a terme en la seva política cap a Catalunya.

La direcció nacional del PSOE insisteix que aquesta victòria ratifica i avala les mesures de Sánchez, els indults, la Llei d'Amnistia i els seus acords amb les formacions independentistes i consideren que ha estat clau que hagi caigut el suport a les formacions separatistes.