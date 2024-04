El PSOE espera que Ábalos comparegui a la comissió del Congrés

per Helena Celma

El PSOE espera que l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, acudeixi finalment a comparèixer a la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia, i llisquen que es pugui incloure en una llista pactada amb la resta de socis parlamentaris.

Tot i que Ábalos, no apareix a la llista que ha proposat el PSOE en primera instància, des de la direcció nacional assenyalen que "no descarten cap nom", segons ha indicat aquest dilluns la portaveu de l'Executiva Federal, Esther Peña, en una roda de premsa des de la seu del partit a Ferraz.

En aquest sentit, fonts de la direcció socialista assenyalen que tot apunta que hi haurà una llista pactada amb els socis que a priori es coneixerà aquest mateix dimarts i en la creuen que apareixerà Ábalos "amb tota probabilitat", segons indiquen.

En ser interrogada sobre els motius pels quals no han inclòs Ábalos a la llista publicada la setmana passada, Peña ha assenyalat que amb els més de 80 convocats fins ara hi ha "material suficient per poder començar".

Després de ser preguntada directament per Ábalos, assenyala: "no estem tancats a poder ampliar-ho ja que s'introdueixin altres noms que poden ser d'interès".

"Volem escoltar molts dels compareixents que hem proposat abans d'ampliar, si cal, més persones", ha afirmat, abans de deixar clar que no descarten incloure "cap nom" i que de moment la llista que han publicat és "preliminar".

En aquest sentit, remarca que no tenen majoria absoluta al Congrés i, per tant, la decisió final sobre qui acudirà dependrà d'una negociació amb els socis però subratlla: "No tenim cap problema amb cap nom".