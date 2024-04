PSOE: ''Com més vots aconsegueixi Illa, menys possibilitats hi haurà de desestabilització''

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha afirmat aquest dilluns que com més vots aconsegueixi el candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, "menys possibilitats hi haurà de desestabilització en cap àmbit", en referència al Parlament català i al Congrés dels Diputats.

Peña ha fet aquestes declaracions en una compareixença des de la seu del partit a Ferraz, després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo afirmés que si els independentistes se'n van a l'oposició a Catalunya, el Govern de Pedro Sánchez salta pels aires, atès que els seus suports són imprescindibles a la Cambra Baixa.

La portaveu socialista diu que no tenen "la bola de vidre" per saber què passarà després de les eleccions però estan a guanyar les eleccions "de manera rotunda" i consideren que Illa és el candidat que millor encarna la voluntat de la societat catalana de " girar full".

"Com més vots vagin amb la papereta del senyor Illa, menys possibilitats hi haurà de desestabilització en cap àmbit. Per tant, jo animo que aquesta mobilització sigui majoritària a l'únic partit, a les úniques sigles, a l'únic candidat a president de la Generalitat, que serà capaç de debò de deixar enrere aquesta època, no només de desacord, sinó d'inestabilitat en la política del dia a dia de la vida dels catalans", ha assenyalat.

Eleccions basques

D'altra banda, sobre les eleccions basques del 21 d'abril, la campanya electoral de la qual comença aquest mateix dijous, afirma que tots els socialistes estan "conjurats" sota la figura del seu candidat Eneko Andueza i sosté que fa anys que es presenten com una alternativa d'"estabilitat" ".

"Perquè no ho oblidem, a Euskadi el partit que afavoreix i garanteix l'estabilitat és el PSE, liderat per Eneko Andueza i és evident que el futur d'Euskadi el marcarà el PSE", ha remarcat. D'aquesta manera ha reivindicat la seva manera de fer política centrada en assumptes "del dia a dia" com ara la millora dels serveis públics i no "en qüestions identitàries".

En aquest sentit ha assenyalat que plantejaran una campanya centrada en aquesta línia, en què la direcció nacional del partit estaran "totalment implicats" ia la qual el secretari general i president del Govern, Pedro Sánchez, acudirà "els dies centrals" , segons ha apuntat.

Pel que fa a possibles pacte amb Bildu, s'ha remès a la posició marcada per Andueza, que va assegurar que no pactaria un govern amb la formació abertzale, encara que acceptaria els seus vots per ser lehendakari.