PSOE i PP votaran en contra de l'entrada de Kosovo al Consell d'Europa

Els representants del PSOE i el PP a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) votaran dimarts que ve en contra que Kosovo entri en aquesta organització paneuropea integrada per 46 països, segons han confirmat a Europa Press fonts socialistes i populars.

Tant els cinc parlamentaris socialistes com els tres del PP rebutjaran l'accés de l'antiga província sèrbia, la independència de la qual continua sense haver reconegut avui Espanya malgrat que es va produir el 2008.

"Votarem que no perquè seguim mantenint el mateix criteri" respecte a Kosovo, expliquen fonts del PSOE, que consideren que ara no és el moment que es produeixi la seva entrada al Consell d'Europa ja que pot "obrir espais de confrontació" atès que entre els 46 estats membre n'hi ha diversos que no reconeixen, igual que Espanya.

Tampoc hi ha canvi respecte a la postura que ha defensat el PP des que es van produir els fets el 2008 i que es va mantenir durant el Govern de Mariano Rajoy de no reconeixement a la independència de Kosovo, traslladen fonts del PP, confirmant que votaran en contra i admetent que "no és un bon precedent" que finalment aquest territori sigui membre del Consell d'Europa.

L'Assemblea Parlamentària celebra dimarts un debat en què haurà de decidir si remet la decisió de l'entrada de Kosovo al Comitè de Ministres, màxim òrgan de l'organització, de cara a la reunió de mitjans de maig a Reykiavik. Precisament, havia estat aquesta institució la que havia sol·licitat fa un any a l'APCE que s'hi pronunciés després que Kosovo presentés formalment la seva sol·licitud d'adhesió el 12 de maig passat.

A priori, la petició kosovar no hauria de tenir cap problema per superar el tràmit a l'Assemblea Parlamentària, malgrat el rebuig dels vuit representants del PSOE i el PP --Espanya compta amb un total de dotze parlamentaris a l'APCE--, ja que n'hi ha una àmplia majoria els països de la qual reconeixen Kosovo i votaran a favor.

Votació al comitè de ministres

Tampoc al Comitè de Ministres, on fa falta el vot favorable de dos terços dels seus 46 estats membre --Rússia va sortir després de la invasió d'Ucraïna--, és a dir, 31 països. Fonts diplomàtiques expliquen a Europa Press que el Govern "manté la seva postura de no reconeixement", donant a entendre així que quan arribi el moment el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, hi votarà en contra.

A més d'Espanya, Grècia, Xipre, Eslovaquia i Romania tampoc no han reconegut com a Estat Kosovo, igual que Sèrbia, que ha amenaçat d'abandonar el Consell d'Europa si es produeix l'entrada de la seva antiga província, que va proclamar de manera unilateral la seva independència el 17 de febrer de 2008. La llista d'estats membre del Consell d'Europa que no reconeixen Kosovo la completen Armènia, Azerbaidjan, Bòsnia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna.

Tot i això, malgrat que dotze dels 46 membres no reconeixen Kosovo, no tots van votar en contra de remetre la seva sol·licitud de membres a l'APCE l'any passat. Així, Espanya, igual que Sèrbia, Azerbaidjan, Xipre, Geòrgia i Romania, van votar-hi en contra, mentre que Grècia, Eslovàquia, Ucraïna, Moldàvia i Bòsnia es van abstenir. Armènia no va participar en aquesta votació mentre que Hongria, que sí que reconeix, va votar en contra.

El debat de dimarts que ve es produeix després que el 27 de març passat el comitè sobre Afers Polítics i Democràcia de l'APCE recomanés l'entrada de Kosovo com a membre del Consell d'Europa sobre l'informe elaborat per la parlamentària grega Dora Bakoyannis (PPE) .

Arguments a favor de l'adhesió

S'esgrimeix que l'entrada de l'antiga província sèrbia "portaria a l'enfortiment dels estàndards de Drets Humans garantint accés al Tribunal Europeu de Drets Humans per a tots aquells que estan sota la jurisdicció de Kosovo".

El text, que ara hauran de ratificar els 620 membres de l'Assemblea, reconeix "les circumstàncies sense precedents" del cas, ja que diversos membres del Consell d'Europa "no reconeixen Kosovo com a Estat". En aquest sentit, s'aposta per "diplomàcia, diàleg i compromís" amb vista a garantir que l'eventual entrada "no creï una fractura a la unitat dels Estats membre del Consell d'Europa".

Així mateix, si l'informe tira endavant sense esmenes, es convida el Comitè de Ministres a garantir que l'entrada es produeix "sense perjudici per a les postures dels Estats membres quant a la categoria d'Estat de Kosovo".

També se li demana que garanteixi que al marge de la postura que defensin en aquesta qüestió, els Estats membre "respecten la decisió adoptada pel Comitè de Ministres i col·laborin de forma sincera i efectiva en la seva aplicació, garantint el regular funcionament de les institucions, òrgans i mecanismes del Consell d'Europa”.

Des de la seva independència, Kosovo ha aconseguit entrar a formar part de diverses organitzacions internacionals com el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional (FMI) o el Comitè Olímpic Internacional (COI), però segueix sense ser membre de l'ONU perquè encara que els Estats Units, França i el Regne Unit sí que el reconeixen, Rússia i la Xina no ho fan i tenen poder de veto.

Kosovo va fracassar el 2015 en l'intent d'entrar a l'Organització per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) en no aconseguir obtenir la majoria de dos terços dels vots a favor seu. La seva sol·licitud va rebre el suport de 92 països, davant dels 95 vots necessaris, mentre que 50 països van votar en contra, entre ells Espanya, i 29 es van abstenir.

L'últim país que va entrar al Consell d'Europa va ser Montenegro, el 2007. Podgorica va presentar la seva sol·licitud el juny del 2006 i, després de l'opinió favorable de l'Assemblea Parlamentària l'abril del 2007, la seva entrada efectiva es va produir l'11 de maig any després de ser validada pel Comitè de Ministres.