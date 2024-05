El PSOE es reivindica davant ''la intolerància de la dreta i la ultradreta''

La portaveu del PSOE-A i parlamentària de Huelva, María Márquez, ha apel·lat al vot socialista per a les eleccions europees del proper diumenge 9 de juny "per triar futur i progrés, davant d'una dreta i ultradreta unides per l'insult i la divisió, que assenyalen i generen odi davant la diferència".

"Això no ho volem per a Europa perquè del que surti de les urnes el proper 9 de juny ens afectarà enormement, Espanya, Andalusia i Huelva". Així ho ha posat de manifest en el transcurs d'un repartiment de material electoral a Gibraleón, amb l'alcaldessa de la localitat, Lourdes Martín.

Márquez ha testificat que "veient el clima polític a Europa i les amenaces d'avenç dels extrems populismes, especialment de l'extrema dreta, a la qual se suma el PP, més que mai reclamem aquest vot per la convivència, el respecte mutu i la democràcia".

La socialista ha indicat que “estem i fem política per canviar i millorar la vida de la gent i del nostre entorn, però no per generar odi només per pensar diferent, ni per retrocedir en avenços i drets socials”.

"Però, a més --ha indicat--, si tenim en compte que al voltant d'un 70% de la normativa que regeix el nostre dia a dia prové de les directrius de Brussel·les, així com els fons europeus tan beneficiosos per als nostres sectors productius i per al desenvolupament dels nostres pobles i ciutats, més que mai reclamem aquest vot per continuar desenvolupant polítiques de progrés i de futur”.

Per això, Márquez ha animat a “la màxima participació i al vot perquè ens juguem molt en aquestes eleccions europees. Es tracta de dir un sí molt clar a les polítiques que ha fet durant aquests últims cinc anys la Unió Europea i dir sí, també, als fons europeus Next Generation. Són fonamentals en aquesta terra i fa pensar que molts s'han perdut a Andalusia ia Huelva per una gestió pèssima del PP que no ha sabut aprofitar l'oportunitat tan gran que ens ha donat Europa gràcies a la feina del Govern d'Espanya", ha conclòs.