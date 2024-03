El PSOE ressuscita Pablo Iglesias en les hores més baixes de Sumar

Des d'aleshores com una obsessió ha anat picant a les portes de RTVE amb molta insistència, tanta que ara que Yolanda Díaz viu les hores més baixes a Sumar, on només han votat la seva elecció menys del 12% dels seus militants, l'endemà s'anunciava el fitxatge d'Esglésies com a tertulià de “Mañaneros”.

Els temps en política importen i que Pablo Iglesias torni al prime time amb les eleccions basques, catalanes i europees en litigi a l'abril, el maig i el juny mana un missatge a l'espai de l'esquerra molt clar: “Podem segueix molt viu”.

A Madrid saben que aquest dilluns se li ha ennuegat l'esmorzar a Yolanda Díaz al Ministeri de Treball, com ho va fer a Pedro Sánchez després d'assabentar-se gairebé pels mitjans que Díaz pretén anar de visita a Gaza usurpant al viatge les funcions del Ministre de Exteriors.

Les relacions entre Yolanda Díaz i els seus socis són tenses

La trobada d'aquest cap de setmana que ha parit la nova executiva de Sumar ha estat molt tensa i les fotografies ho diuen tot.

Ada Colau en aquesta ocasió malgrat ocupar la primera fila no la van asseure a prop de Díaz i va mantenir durant la trobada un aspecte molt seriós, el mateix que Díaz flanquejada pels seus més fidels.

Iñigo Errejón mantenia el tipus com podia sense aplaudir amb molt d'entusiasme mentre que Jessica Albiach somreia a totes les càmeres perquè ja sabia que seria elegida com a cap de llista pels Comuns per als comicis catalans del proper 12 de maig, gràcies en part a aquest “no” a tot el seu partit primer amb els pressupostos del president Pere Aragonés i després amb els de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

En una acció que ha bloquejat completament tot el país congelant ipso facto Pedro Sánchez, els pressupostos d'aquest 2024 i tots els projectes acordats.

Pablo Iglesias preparat per protagonitzar la remuntada mediàtica de Podem

Després que fos fulminat a l'Hora 25 de la Cadena Ser, Iglesias s'havia dedicat principalment a fer tota mena d'accions com obrir una taverna a Lavapiés per cridar l'atenció mediàtica.

Des del seu Canal ha anat llançant “dardazos” a Sumar sempre que ha tingut ocasió i ara ho farà des d'un progama de la televisió pública nacional amb el beneplàcit de Moncloa, molt emprenyada amb què Vicepresidenta Díaz, no controli ni els comuns, ni guanyi a Galícia ni a Más Madrid ni a Compromís. La posada de Díaz per intentar sepultar l'espai de Podem se li ha tornat en contra.

Ara és quan començarà la remuntada de Podem, que ha decidit presentar-se sense els Comuns a Catalunya ni amb Sumar al País Basc.

Per a europees tenen el seu plat fort amb Irene Montero com a candidata que guarda les millors bales per a un Jaume Asens que parteix amb unes enquestes de valoració a Catalunya molt ben posicionat. Però que sap que no voten comuns els que voten Podem i aquesta és la carta a la màniga que es guarda el partit morat que va triar recentment revalidar la seva confiança en la seva actual Coordinadora que ha guanyat pes de la mà del seu valedor Rafa Mayoral, defenestrat per Díaz en silenci.

Yolanda Díaz està restant al seu espai mentre que Podem manté els seus actius vius, amb ganes i preparats per al combat polític que es presenta en tres actes intensos del maig al juny.