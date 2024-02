El PSOE revela el correu i el DNI d'Ábalos en comunicar la suspensió de militància

Greu error del PSOE en anunciar la suspensió de militància de José Luis Ábalos. El partit podria haver comès un delicte contra la protecció de dades en anunciar la sortida de l'exministre de Transports:

El document on s'anuncia la suspensió de militància, remès a molts mitjans, inclou el DNI del diputat i la seva adreça de correu electrònic personal.

"Resolució en relació amb José Luis Ábalos Meco (DNI X), militant de l'Agrupació de Districte Nord/Transits de la ciutat de València (València)", afirma el document remès als mitjans, on es revela el DNI d'Ábalos .

Unes línies per sota, el partit també exposa el correu personal d'Ábalos.

Al document també donen una adreça que podria ser d'Ábalos i que pertany a un edifici residencial ubicat a València.

La difusió de dades de caràcter personal i familiar està tipificada al Codi Penal espanyol a l'article 197, perquè s'està vulnerant el dret a la intimitat de les persones.

La pena tipificada a l'esmentat article és de dos a cinc anys de presó per la difusió, revelació o cessió a tercers de les dades, fets descoberts o imatges captades.

Ábalos encara no s'ha pronunciat sobre la difusió de les dades personals i es desconeix si adoptarà mesures legals contra el partit que l'ha expulsat.

Així ha estat el final d'Ábalos al PSOE

El PSOE ha decidit suspendre cautelarment l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització, José Luis Ábalos, com a membre del partit per no lliurar l'acta de diputat i passar al Grup Mixt, segons una resolució signada per l'actual número 3, Santos Cerdán.

El PSOE ha pres aquesta decisió, després que la Comissió Executiva Federal donés un utimàtum de 24 hores a Ábalos perquè renunciés a l'acta de parlamentari per "responsabilitat política" al 'cas Koldo', que investiga presumptes mossegades en contractes de compra de màscares durant la pandèmia de coronavirus.

En una compareixença davant els mitjans per comunicar la seva decisió, Ábalos ha defensat que renunciar a la seva acta, com li demanava el seu partit, seria assumir-ne la culpabilitat. A continuació el portaveu socialista al Congrés, Patxi López ha replicat, assenyalant que fer un pas de banda "seria assumir la seva responsabilitat", que és el que la direcció del PSOE venia dient-li "des de fa temps" i ha avançat que el partit obriria un expedient dexpulsió.

"Suposo que l'Executiva del partit començarà a tramitar un expedient de baixa cautelar com a militant socialista, que és el que havíem dit des del principi", ha assenyalat López en declaracions als mitjans a la Cambra Baixa, just després que Ábalos comuniqués el seu decisió de retenir l'escó.

Minuts després de les paraules d'Ábalos i la resposta de López, el partit ha confirmat l'obertura d'un expedient disciplinari i la suspensió cautelar de l'exministre, moment en què ha revelat les dades personals.