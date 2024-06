Puente ironitza amb la ''desaparició'' de Dolors Montserrat: ''No hi confies''

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que la candidata del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, està desapareguda i el seu partit "l'amaga" perquè no hi confien. Ho ha dit compartint a xarxes socials un muntatge amb la foto del cap de llista popular dins d'un cartell de l'associació SOS Desapareguts.

"Si tries algú perquè encapçali una llista, se suposa que és el millor que tens. Si a la millor persona que tens l'amagues, molt no hi confies. I si no confies en ella i tot i així la poses perquè és el millor que tens, ¡com serà la resta!", ha ironitzat el ministre en un missatge a la xarxa social X, recollit per CatalunyaPress .

El tuit ve acompanyat d'un cartell l'associació SOS Desapareguts en què apareix la foto de Montserrat i els títols Desaparegut, Missing i Urgent. L'acompanya el nom de la política catalana i l'advertència següent: "Desapareix el tercer dia de campanya electoral per a les eleccions al Parlament Europeu després d'un debat amb Teresa Ribera".

Al missatge ha respost la mateixa associació SOS Desapareguts, que ha recordat al titular de Transports que darrere d'aquest format d'alerta per desaparició "hi ha històries tristos i dramàtiques", retraient-li que difongui un cartell fals "per fer crítica política, si a això es li pot dir així". Per aquest motiu, l'organització ha demanat a Puente “un exercici de solidaritat” i que difongui aquest dilluns una imatge real amb una persona desapareguda de debò.

Roberta Metsola dóna suport a Dolors Montserrat

Qui segur que ha mostrat el suport cap a Dolors Montserrat és la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. A través d'un vídeo difós pel PP, Metsola va destacar el paper crucial de Montserrat a l'Eurocambra durant la darrera legislatura.

Metsola, originària de Malta, va elogiar el compromís de Montserrat amb la defensa de l'Estat de dret i els drets i les llibertats dels ciutadans espanyols i europeus. "He tingut la satisfacció de treballar amb Dolors Montserrat al Parlament Europeu els últims anys. Per això, valoro molt l'extraordinari treball que Dolors ha realitzat per defensar les llibertats, els drets i la prosperitat dels espanyols i de tots els europeus" , va afirmar Metsola.

En el seu missatge, Metsola va subratllar la influència decisiva de Montserrat a diverses àrees clau, incloent la promoció del sector agrícola i l'impuls a la Unió Europea en temes de salut. "Dolors Montserrat ha jugat un paper decisiu en àrees com ara la defensa de l'Estat de dret, la promoció del sector agrícola i l'impuls a la UE de la salut. Molta sort, Dolors", ha conclòs.