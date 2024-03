Puente es porta a dos exalts càrrecs de la seva etapa a Valladolid al Ministeri

per J.C. Meneses Montserrat

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha creat una nova secretaria general de Mobilitat Sostenible i una nova direcció general d'Estratègies de Mobilitat, en què ha col·locat dos exalts càrrecs de l'Ajuntament de Valladolid, quan ell era alcalde d'aquesta ciutat.

Es tracta d'Álvaro Fernández Heredia, nou secretari general de Mobilitat Sostenible i exdirector d'Autobusos Urbans de Valladolid (Auvasa) entre el 2019 i el 2023 (i actual regidor de Más Madrid a l'Ajuntament de Madrid); i de José Alfonso Gálvez, nou director general d'Estratègies de Mobilitat i excap de Trànsit d'aquesta empresa pública entre 2020 i 2023.

El ministre continua així amb la remodelació d'aquesta cartera, cada cop més enfocada a la mobilitat sostenible, i col·locant més homes al capdavant dels principals càrrecs del Ministeri, que anteriorment comptava amb la presència de més dones, quan Raquel Sánchez ho dirigia. Quan Puente era alcalde reivindicava el feminisme i exigia "paritat als òrgans de decisió".

Tot i això, a més de substituir la seva directora de comunicació per Pere Rostoll, també ha reemplaçat la presidenta d'Adif, María Luisa Domínguez, per Ángel Contreras. Per la seva banda, la secretaria general de Transports, que encapçalava María José Rallo, es va escindir en dues secretaries: la de transport Aeri i Marítim, amb Benito Núñez al capdavant, i la de transport Terrestre, en aquest cas sí que amb una dona encapçalant-la , Marta Serrano.

La nova estructura del Ministeri s'ha habilitat aquest dimarts mitjançant l'aprovació d'un Reial decret al Consell de Ministres. El text també modifica la denominació de l'actual Direcció General de Transport per Carretera, afegint-hi el terme Ferrocarril.

Els perfils dels dos fitxatges

El nou secretari general de Mobilitat Sostenible és Enginyer de Camins, Canals i Ports i Doctor en Infraestructures dels Transports per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Compta amb 20 anys d'experiència professional al sector de la mobilitat i el transport i ha desenvolupat la seva activitat en consultoria, investigació i docència universitària, amb càrrecs de gestió a diferents nivells.

També a l'Administració pública, durant quatre anys va ser director gerent de l'Empresa Municipal de Transports de Madrid (EMT) --quan Manuela Carmena era alcaldessa-- i durant quatre anys més, director d'Auvasa.

A més, és vocal del consell assessor del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, membre del Comitè Europeu de la Unió Internacional de Transport Públic i vocal del Comitè Executiu de l'Associació de Transport Urbà Col·lectiu.

El nou director general d'Estratègies de Mobilitat és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Granada i ha obtingut el màster en Urbanisme per aquesta Universitat, i el de Planificació, Economia i Operació del Transport Urbà i Metropolità, per la Universitat Pablo de Olavide .

Ha estat gerent i cap de trànsit d'Auvasa. Compte amb més de 16 anys d'experiència en direcció i gestió d'operadors públics de transport, consultoria en ordenació del territori, urbanisme, mobilitat sostenible, avaluació d'impacte ambiental i investigació, aquesta darrera dins del Laboratori de Planificació Ambiental (LabPlam) de la Universitat de Granada.

La seva trajectòria professional a nivell nacional compta amb treballs al sistema tramviari de Còrdova, el metro lleuger de Granada, el metro de Sevilla, els plans de transport metropolità de Granada i Sevilla, així com nombroses participacions en Plans de Mobilitat i els projectes de recerca Integrame i Mitigame.

A nivell internacional, també ha participat en el projecte de la línia 3 del metro de Lima (Perú) o en l'assistència tècnica per a la construcció de taller de manteniment de locomotores a Bilajari (Bakú, Azerbaidjan), entre d'altres.