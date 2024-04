Puigdemont afirma que només ell pot defensar Catalunya davant de l'Estat

per Redacció CatalunyaPress

El cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, s'ha erigit aquest dissabte com a únic candidat capaç de "plantar-se" davant l'Estat en defensa dels interessos dels catalans.

Així ho ha assegurat davant de més de 2.000 persones que han assistit a l'acte celebrat a les antigues escoles d'Elna (França), on ha presentat públicament la seva candidatura a les eleccions del 12 de maig acompanyat per la resta de membres de les llistes.

Segons Puigdemont, cap dels altres candidats no pot dir el mateix, i creu que els catalans, també els no independentistes, preferiran tenir un president que es pugui "plantar" davant un govern que no compleixi amb ells.

"S'ha de saber plantar i saber dir que 'no' quan toqui", ha sostingut l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, després d'assegurar que així ho han demostrat a Madrid quan van rebutjar inicialment el text de l'amnistia, entre altres qüestions.

Així, ha argumentat que per servir els interessos de Catalunya són capaços d'ajudar el Govern si cal, però també de dir "prou", i creu que qui el millor ha entès és l'Executiu central.

"Un Govern ha de servir amb mirada d'Estat", ha defensat Puigdemont, després d'opinar que cap dels models proposats pel Govern per gestionar l'autonomia no ha garantit la llibertat dels catalans.

Crítiques al Govern

També ha criticat l'Executiu català, a qui acusa de no haver donat "els cops de timó" que devia, ja sigui per manca de capacitat política o de capacitat personal, ha especificat.

"Avui el país té un Govern desnortat, sense lideratge, incapaç d'afrontar transformacions urgents que el país necessita, i sobretot incapaç de reconstruir la majoria política i social que les urnes ens van donar per culminar el procés d'independència", ha recalcat.

Arran d'això, ha defensat la decisió que van prendre l'octubre del 2022, després de consultar la militància, de sortir del Govern de Pere Aragonès, i creu que el temps els ha donat "la raó".

"Sense decisions difícils d'explicar, avui no podríem ser aquí i proposar aquest nou impuls que ens situï on volem ser", ha subratllat l'expresident, i ha volgut agrair la generositat del partit per acceptar la incorporació a les llistes de noms de diferents tradicions polítiques i sectors.

Per Puigdemont, la llista amb què es presenten a les eleccions estan pensada "per a l'endemà de les eleccions", deixant clar que cap dels noms que concorren a la candidatura es dedicaran a 'escalfar' la cadira.

"Gestors"

"Si algú vol buscar bons gestors, que vagi al col·legi oficial de gestors, que són molt millor professionals que alguns polítics, que alguns no saben ni convocar ni unes oposicions. No hem vingut a fer de gestoria", ha advertit.

Encara més, creu que quan un president de la Generalitat es reuneix amb una autoritat autonòmica, estatal o internacional "han de notar que estan parlant amb el president d'una nació, no amb el president d'una comunitat tutelada per un ambaixador espanyol que t'ha de vigilar què dius a la reunió”.

Missatge d'Anna Navarro

La número dos de la candidatura, l'executiva Anna Navarro, que no ha pogut assistir a l'acte perquè és a San Francisco (EUA), ha enviat un missatge on ha admès que és conscient que el pas que fa és "molt important i arriscat".

"Es pot anar pel món dient que ets independentista, que som catalans i que la nostra llengua és el català. Torno a casa per ajudar que el proper Govern es lideri amb determinació, sense complexos i mirant el món", ha destacat.