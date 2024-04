El candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya al 12M, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimarts que tornarà a Catalunya sigui investit o no com a president de la Generalitat després de les eleccions, tot i que ha avançat que no es quedarà a l'oposició.

"Una persona que ha estat president de la Generalitat no pot ser ni al Senat ni al consell d'administració d'una gran empresa. I per això hi ha una llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder tenir una activitat política. A absolut em veig com a líder de l'oposició", ha explicat en una entrevista a Rac1.

Per Puigdemont, l'acte de retorn "d'una presidència que va ser il·legalment destituïda ha de ser més de país que de partit", i ha descartat tornar en el marc de la campanya electoral, encara que entri en vigor l'amnistia i es desactivin les ordres de detenció.

"El retorn no pot ser un acte al servei d'una estratègia electoral, ni un acte de provocació ni una gamberrada per fer-se un selfie a Figueres i tornar després a Perpinyà", ha explicat l'expresident català, que també ha explicat que deixarà la política activa si no és investit president.

També s'ha referit a la decisió del Tribunal Suprem (TS) de citar-lo a declarar per la causa de Tsunami Democràtic després de les eleccions, destacant que "hauria de ser paper mullat" perquè haurà entrat en vigor la Llei d'Amnistia, ha dit.

Avís al PSC

A l'espera de conèixer la correlació de forces després del 12M, Puigdemont ha apostat per "reconstruir" la majoria independentista, deixant clar que no buscarà un pacte amb el PSC i creu que els socialistes tampoc no el buscaran amb ell.

"La majoria parlamentària ha de descansar en un projecte clar per culminar el que vam començar el 2017", ha defensat el candidat de Junts+, que també ha aprofitat per avisar el PSC que espera que no faci el mateix que a l'Ajuntament de Barcelona.

I és que, segons Puigdemont, els socialistes van actuar amb "un punt de traïció", i per això els ha deixat anar que ells sabran el que han de fer, literalment.

"Tindria molt poc sentit que donem suport al Govern si la seva franquícia a Catalunya intenta posar pals a les rodes a la voluntat dels catalans", ha vaticinat, sense confirmar si seria el final de la legislatura espanyola.

Després de mostrar la seva decepció personal amb el cap de llista d'Alhora, l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí no ha aclarit si acceptaria els vots d'Aliança Catalana per ser investit president: "No ho sé, no ho hem plantejat".

Debats de campanya

Sobre la petició del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de celebrar un cara a cara amb ell, creu que entre independentistes necessiten "treballar colze a colze" i no promoure la confrontació purament electoral, ha puntualitzat.

En preguntar-li sobre un possible debat a tres amb Aragonès i el candidat del PSC, Salvador Illa, creu que només serviria per parlar de qüestions autonòmiques: “Jo vull parlar de qüestions de país i profundes amb qui realment té capacitat de prendre decisions. té el senyor Illa? No, les té Pedro Sánchez, o les podria tenir Feijóo”.

"Si el senyor Pedro Sánchez vol un cara a cara, jo estic disposat. Si el senyor Feijóo i el senyor Pedro Sánchez vol fer un cara a cara a tres, encantat", ha postil·lat.

Tot i això, ha criticat que Illa rebutgi la possibilitat de celebrar un debat electoral a Perpinyà (França) quan el PSOE es reuneix "a Suïssa" amb ell o pacten altres qüestions a Brussel·les.

PGE

Després d'explicar que encara no s'ha reunit ni parlat amb Sánchez, ha explicat que un dels temes en què incidirà en campanya és la necessitat que s'executin les inversions que es preveuen per a Catalunya als Pressupostos Generals de l'Estat.

"No pot durar ni un any més i és inaguantable per a tots els catalans, també per als votants de Vox", ha lamentat Puigdemont, després d'avisar que no recolzaran els comptes si no es reverteix aquesta situació.