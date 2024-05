Puigdemont anuncia que presentarà la candidatura a la investidura

per Helena Celma

El líder de Junts+, Carles Puigdemont, ha anunciat la seva intenció de presentar la seva candidatura a la investidura com a president de la Generalitat de Catalunya.

Les eleccions d'aquest 12 de maig van acabar amb victòria del PSC i el seu líder socialista, Salvador Illa, que va obtenir 42 diputats, mentre que la formació de Junts va quedar com a segona força amb 35 diputats.

"Si féssim un govern de coherència sobiranista, obtindríem entre 55 i 59 potencials diputats", argumentava, i afegia que les opcions de la investidura del PSC, "tenint en compte el seu compromís de no pactar amb l'extrema dreta, passa per pactar amb el PP".

"Hi ha més fortalesa parlamentària amb la nostra candidatura, ja que si tirés endavant el govern d'Illa, quedaria en una situació similar a la de l'Ajuntament de Barcelona", explicava, en referència al bloqueig existent al consistori barceloní.

A la roda de premsa oferta a Argelès-sur-Mer (França), ha argumentat que la seva investidura solucionaria dos problemes, segons el seu parer. D'una banda, "dotaria Catalunya d'un govern que faci funcionar el país", mentre que també "estalviaria una repetició electoral", cosa que ha titllat que seria una "dolenta notícia" per al país.

El tercer element clau en aquesta equació és Esquerra Republicana de Catalunya, que va obtenir 20 diputats en aquestes eleccions.

Puigdemont ha explicat que han començat els primers contactes amb els republicans, sense precisar quina ha estat la resposta, però ha afegit que encara estan "lluny d'establir un marc negociador, si hi ha possibilitats de fer-ho".

“Volem fer una proposta catalana amb els partits amb qui hem compartit govern i amb qui encara tenim coses per compartir. Ens toca reconstruir ponts, en la mesura que sigui possible”, remarcava.

Preguntat sobre la lluita per la independència quan els resultats electorals han deixat l'independentisme en majoria, Puigdemont ha recordat que "quan hi ha hagut una majoria que donava suport al referèndum, l'Estat espanyol no ha respectat aquesta majoria".

"L'espanyolització del Parlament no s'ha de confondre amb el dret de decidir", remarcava.

A més, ha reafirmat que "es veu president" i que no s'hagués presentat a la investidura si no fos així.

Relació amb Espanya

D'altra banda, Puigdemont ha volgut separar la situació del govern d'Espanya del de Catalunya, i ha condicionat l'estabilitat nacional als acords de Brussel·les: “Vam fer els acords de Brussel·les pensant en aquesta eventualitat. Això que negociem amb el PSOE, ¿ho boicotejarà el PSC?".

Per tant, l'única cosa que desestabilitzaria l'acord a nivell nacional seria l'incompliment dels acords de Brussel·les i la situació electoral catalana no influiria en aquesta equació. "Nosaltres complirem, passi el que passi a Catalunya", concloïa.