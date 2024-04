Puigdemont, citat per declarar per videoconferència pel cas Tsunami

La magistrada del Tribunal Suprem Susana Polo ha citat com a investigat l'expresident de la Generalitat, eurodiputat de Junts i candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, perquè entre el 17 i el 21 de juny declari de forma voluntària via videoconferència a la causa oberta el febrer passat per presumptes delictes de terrorisme en el denominat cas Tsunami Democràtic .

El dia concret s'assenyalarà posteriorment, de comú acord entre l'estat requerint i requerit

La magistrada instructora també ha ordenat la compareixença del diputat del Parlament català Rubén Wagensberg en relació amb la causa oberta el mes de febrer passat per presumptes delictes de terrorisme.

En una interlocutòria notificada aquest dilluns 8 d'abril, s'especifica que les declaracions es duran a terme mitjançant videoconferència, i cal que els investigats assisteixin acompanyats d'un advocat una vegada que se'n determini el parador i el domicili. A aquest efecte, la jutgessa ha emès una Ordre Europea de Recerca (OEI) i/o Comissió Rogatòria Internacional en matèria penal, a través d'Eurojust.