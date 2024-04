Puigdemont creu que el 12M es ''desfarà l'empat'' al món independentista

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha defensat que en els comicis del proper 12 de maig es "desfarà l'empat" al món independentista que, al seu parer, ha paralitzat el moviment.

"Probablement en aquestes eleccions passi alguna cosa que fa molts anys que no passa, que és un desempat en aquest empat tècnic que hi ha al món independentista que ens ha paralitzat", ha expressat en una entrevista publicada aquest diumenge al 'Diari Ara' i recollida per Europa Press.

L'expresident encara aquestes eleccions com una oportunitat per "culminar un llarg recorregut des de l'exili" i ha rebutjat que la seva candidatura sigui personalista, després de les crítiques dels seus rivals als comicis.

"Si el personalisme hagués inspirat la meva decisió, no estaria aquí", ha afegit.

ERC

Alhora, ha assegurat que Junts té voluntat d'unitat davant d'ERC, que "ha expressat de moltes maneres que creia molt més en la desunió".

Tot i així, després de ser preguntat pels seus socis per formar govern, ha asseverat que "clarament" són els republicans, tot i que no ha sentit, textualment, cap posició rotunda per part d'ERC que no negociaran amb el PSC.