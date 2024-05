Puigdemont critica els que titllen d'il·legítima la seva voluntat d'anar a la investidura

per Redacció CatalunyaPress

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, ha retret aquest dimarts 14 de maig que es desqualifiqui "d'entrada" la seva possible investidura i es discuteixi la legitimitat, després de quedar com a segona força per darrere dels socialistes als comicis de aquest diumenge.

"Desqualificar-lo d'entrada, sobretot per part dels que s'han beneficiat sempre d'aquest joc i consideren que criticar-lo és no reconèixer la legitimitat del govern resultant, és un error", ha escrit en una publicació al compte de la xarxa social X

[tweet]1790292375715127506[/tweet].

Puigdemont ha recordat que l'expresident de la Generalitat Artur Mas va guanyar les eleccions amb 6 diputats més dels que ara té el PSC, però no va governar, així com també ha al·ludit a la investidura de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va perdre les eleccions però va formar govern gràcies a un pacte amb el PP.

Així mateix, ha defensat que el president del Govern, Pedro Sánchez, va perdre les eleccions generals, després de presidir l'Executiu quatre anys, i ara segueix al càrrec governant en minoria.

"Discutir la legitimitat que ara a Catalunya es pugui fer el mateix em sembla molt incoherent i estrany, posats a donar qualificatius", ha afegit, alhora que ha assegurat que tothom té dret a intentar formar govern, si creu que pot reunir un suport parlamentari que els ho permeti.

24 hores del vostre anunci

Aquesta reacció a les crítiques arriba pràcticament 24 hores de l'anunci que va fer sobre la intenció de presentar-se a la investidura”.

"Si féssim un govern de coherència sobiranista, obtindríem entre 55 i 59 potencials diputats", argumentava dilluns passat 13.

"Hi ha més fortalesa parlamentària amb la nostra candidatura, ja que si tirés endavant el govern d'Illa, quedaria en una situació similar a la de l'Ajuntament de Barcelona", va afegir des d'Argelers-sur-Mer (França), que ha estat pràcticament l'epicentre de la campanya electoral de Junts+ de cara al 12M.

"Volem fer una proposta catalana amb els partits amb qui hem compartit govern i amb qui encara tenim coses per compartir. Ens toca reconstruir ponts, en la mesura que sigui possible", va remarcar.