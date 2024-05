Puigdemont intentarà forçar l'abstenció del PSC amb un xantatge a Sánchez

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha insistit aquest dijous que té "més opcions" de governar en un escenari de majories simples que el candidat del PSC, Salvador Illa. "En un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres, més opcions de fer un govern i una majoria coherent. No fent invents esperant que PP o Vox s'abstinguin. El nostre bloc suma força diputats més que el bloc constitucionalista de progrés, bàsicament PSC i Comuns", ha destacat en una intervenció des de Perpinyà (França).

Puigdemont està fent una acrobàcia digna de merèixer un deu en una competició esportiva, intentant vendre la idea que, en una hipotètica investidura, el PSC i els Comuns s'acabarien abstenint -o fins i tot votant positiu- per fer-lo president. No hi ha cap altra manera possible d'aconseguir una majoria simple que portés Puigdemont de tornada a la Generalitat.

El moviment de Puigdemont és un polític agònic intentant sobreviure a les seves pròpies promeses. El líder de Junts va afirmar amb contundència que deixaria la política si no és president, i per això necessita que aquesta idea segueix viva, encara que no tingui cap mena de fonament. Si aconseguís el suport de totes les forces independentistes i ficar en una mateixa fórmula ERC, la CUP i Aliança Catalana, podria arribar a obtenir 61 vots a favor. És una idea absurda perquè ERC ja afirmat que no donarà suport a la investidura del líder de Junts, i Aliança i la CUP són pols oposats dificilment barrejables per fer un pacte.

Però bé, comprant la idea que pogués obtenir el suport de la totalitat de les forces independentistes, necessitaria obtenir més sí que no pas per ser investit per majoria simple. En aquest escenari, podríem comptar amb la 'no' assegurança dels diputats dels 11 diputats de Vox i els 15 del PP, 26 vots en contra assegurats. També és obvi que els Comuns, el fill rebel d'Iniciativa per Catalunya (ICV), mai no donaria suport a la investidura d'un Govern dels hereus dels Convergents. de manera que arribaria a tenir 32 diputats en contra i 61 a favor. Així, i amb una abstenció del PSC, Puigdemont podria arribar a ser president de la Generalitat.

Però, és possible que el PSC i Pedro Sánchez s'abstinguessin per donar el Govern a Puigdemont? Seria un suïcidi polític, una cosa tan improbable que sembla gairebé impossible. Illa ha guanyat amb comoditat les eleccions catalanes, traient-li 7 diputats a Junts. Si no recull el mandat popular i intenta ser investit, suposaria el suïcidi polític del PSC i el PSOE a Catalunya. I cal recordar que, a diferència del PP, el PSOE sempre ha necessitat ser fort a Catalunya per poder governar a Madrid. Sacrificar Illa i investir Puigdemont seria el mateix que sacrificar el PSOE sencer, i de passada Pedro Sánchez.

Però Puigdemont és aliè a tot això, i la seva única missió és sobreviure a aquesta legislatura, o forçar una repetició electoral on quedi com a víctima i que li permeti fer campanya ja amnistiat. Per això, el líder de Junts assegura que ja ha començat a fer “gestions” per poder ser investit per majoria simple. Unes gestions que consistiran a fer xantatge a Moncloa perquè enterrin Illa i li donin el poder de Catalunya, tot això a través d'un pacte antinatura on pretén segrestar el vot dels socialistes. Així entén la democràcia Puigdemont, i així ens la explica.