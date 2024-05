Puigdemont ironitza que el PSOE de González vol avui regeneració

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha ironitzat aquest dimecres que el PSOE que havien liderat Felipe González i Alfonso Guerra vulgui ara la regeneració democràtica a Espanya: "¡Mans a la cartera!".

Ho ha dit en un acte a Argelès-sur-mer (França), després de suspendre la seva agenda 2 dies per la mort de la seva mare, i també hi han assistit el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, que tanca la llista del partit, i els números 7, 9 i 10 per Barcelona, Josep Rius, Glòria Freixa i Agustí Colomines.

Per ell, les fallades de la democràcia a Espanya també s'expliquen pels anys del GAL: "El PSOE dels GAL, tota aquella corrupció, ja va arruïnar les esperances democràtiques als anys 80".

"Espanya està corcada per dins; és sistèmic i estructural. I tot aquest corc el veu ara Pedro Sánchez quan li han presentat una querella de pacotilla de Manos Limpias a la seva dona", ha afegit.

Ha assegurat que el moviment del president del Govern de reflexionar sobre la seva continuïtat pretenia aturar el vot independentista a Catalunya, i ha afegit que el seu “numeret” no ha estat ben rebut per la premsa europea.

"Ha estat una farsa orquestrada per mobilitzar vots i vam ser els únics que no ens els vam creure. Ara tots ploren perquè els han pres els cabells. Per què creieu que demanem un mediador internacional? Totes les precaucions són poques", ha afegit.

Per això ha alertat que, si el PSC guanya les eleccions, els catalans "seguiran sent tractats com a ciutadans de segona", perquè assegura que el seu candidat, Salvador Illa, sempre posarà els interessos del PSOE i de Sánchez davant dels catalans.

I ha insistit que els comicis seran entre ell i Illa: “O avancem com a país i com a nació o reculem com a regió i ens enfonsem amb aquesta Espanya que no s'aixeca, que sempre busca com aigualir les il·lusions dels catalans. ".

Josep Rius ha assegurat que "les clavegueres de l'Estat es van alinear contra la voluntat dels barcelonins" perquè Trias no fos alcalde després de les eleccions municipals, i ha avisat que, si Puigdemont no té prou suports, Sánchez i l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, acabaran amb Catalunya.

Xavier Trias també ha criticat que l'estratègia per fer alcalde Collboni va generar "odi i antipatia", i Glòria Freixa ha cridat a recuperar la dignitat i l'orgull d'un bon govern de la mà de Puigdemont.

Finalment, Agustí Colomines ha recordat que el 1980 les enquestes deien que guanyaria el PSC, però que finalment va ser l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol qui va obtenir més vots: "Hem de treballar perquè la gent votarà".