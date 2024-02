Puigdemont és el ''líder absolut'' de Tsunami Democràtic, segons fiscals del Suprem

Els fiscals del Tribunal Suprem (TS) que es van mostrar a favor d'investigar l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per terrorisme l'assenyalen al seu informe com el líder "absolut" de Tsunami Democràtic.

En un escrit signat per Fidel Cadena destaquen el seu “patrocini intel·lectual i ètic”. El text escull el sentir dels fiscals de la secció primera penal del Suprem que el 6 de febrer passat van votar a favor d'investigar Puigdemont per terrorisme en la causa de Tsunami.

En aquella junta de fiscals, 15 dels seus membres van apreciar, per 11 vots davant de 4, que hi havia indicis suficients per procedir contra Puigdemont i contra el diputat del Parlament Ruben Wagensberg --tots dos aforats-- i, per 12 a 3, que pot haver-hi delictes de terrorisme.

D'aquesta manera, van tombar l'informe redactat pel fiscal del TS Álvaro Redondo, que per contra va entendre que no hi ha indicis racionals de criminalitat contra Puigdemont i Wagensberg, i tampoc va apreciar delictes de terrorisme, sinó de desordres públics greus, falsedat documental, coaccions i danys.

Tot i això, els dos presidents de la secció primera, Fidel Cadena --un dels quatre fiscals del judici del 'procés'-- i Joaquín Sánchez-Covisa, van mostrar postures enfrontades. El primer en contra de l'informe de Redondo i el segon a favor, cosa que ha propiciat que sigui el seu superior jeràrquica, la tinent fiscal del Suprem María Ángeles Sánchez-Conde, que hagi de resoldre el conflicte unificant el criteri de la Fiscalia en aquest assumpte.

Cadena, que ha redactat el text a petició de Sánchez-Conde, defensa que la majoria de la junta de fiscals veuen una "pluralitat d'indicis" que acrediten el "lideratge absolut" i l'"autoria intel·lectual" de Puigdemont.

Va animar accions violentes

A parer seu, l'expresident català "hauria pogut evitar la lesió del bé jurídic" retirant el seu "suport carismàtic", però "lluny d'això va animar a seguir en les accions violentes que es van desenvolupar amb el seu coneixement i consentiment".

Els signants defensen que de l'exposició raonada del jutge Manuel García Castellón "se'n desprèn l'existència d'una pluralitat d'il·lícits penals comesos pel moviment Tsunami Democràtic".

En aquest sentit, insisteixen que "des del principi Puigdemont va estar informat de la constitució del grup organitzat animat per fins de subversió de l'ordre constitucional i desestabilització greu de les institucions democràtiques impedint als poders públics complir les seves resolucions".

Recalquen que a l'escrit del titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 s'adverteix a més que totes les actuacions de la plataforma independentista van estar "orientades, aprovades i afavorides per les directrius, suport públic i privat, i patrocini intel·lectual i ètic del senyor Puigdemont ".

Així mateix, apunten que la finalitat de les actuacions esmentades "no era altra que desestabilitzar greument les estructures polítiques i econòmiques d'Espanya, alterant greument la pau pública en impedir als poders públics i en concret al Tribunal Suprem el compliment i execució de les seves sentències fermes". .

Al seu parer, les conductes descrites poden considerar-se, "almenys en aquest moment processal", com a "il·lícit penal i concretament com a delictes de terrorisme".