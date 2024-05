Puigdemont no vol que Catalunya es governi des de Madrid: ''No som una sucursal''

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, pretén governar Catalunya des de Madrid. "No som una sucursal", ha apuntat.

Ho ha dit en un acte a Argelès-sur-Mer (França) amb la presidenta del Parlament i 4 per Barcelona, Anna Erra; la 6 per Barcelona, Ennatu Domingo, i els alcaldes de Vic i Manlleu (Osona), Albert Castells i Arnau Rovira.

"Pretén governar Catalunya des de la Moncloa i enviant el seu home de negre que és el senyor Illa", i ha assegurat que Catalunya no ho permetrà perquè és una nació. Segons Puigdemont, el PSC ha canviat de candidat per a les eleccions catalanes del 12 de maig, passant de Salvador Illa a Pedro Sánchez. "Busquen el mateix que Mariano Rajoy quan va aplicar el 155", va afegir.

A parer seu, el PSOE vol aplicar un "155 de baixa intensitat" i fer d'Illa un "governador civil" de la província catalana.

"Deslleialtat"

Ha dit que la "deslleialtat" del Govern afecta l'aeroport de Barcelona, els trens, la política migratòria, l'educació, la sanitat i la seguretat.

"En totes trobem que l'explicació, que l'origen, o que la causa, o que el factor determinant del problema i de la no-solució del problema s'anomena Espanya", ha afegit.

Els joves i la llengua catalana

Per la seva banda, Erra ha defensat que en aquestes eleccions es decideix quina majoria hi haurà al Parlament, i ha agraït a Puigdemont la seva feina al capdavant de la Generalitat i durant la campanya: "No li calen cinc dies per reflexionar, ell ho té és clar", referència a Sánchez.

Domingo ha explicat que va arribar a Catalunya des d'Etiòpia el 2003 i que va aprendre l'idioma a l'escola, i ha alertat que actualment el català "ha desaparegut de moltes escoles com a llengua vehicular", i ha cridat a revertir aquesta situació.

L'alcalde de Manlleu ha assegurat que aquestes eleccions són essencials per als joves, i ha remarcat que necessiten tenir garantit l'accés a l'habitatge, llocs de treball adequats per a la seva formació i "un país per viure".

L'alcalde de Vic ha reclamat "una Catalunya central ben connectada", i ha demanat que s'inverteixi en infraestructures i en energies renovables per fer la transició energètica.