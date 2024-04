Puigdemont recolza que Sánchez continuï si es compleix una condició

CA

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, l'expresident Carles Puigdemont, ha recolzat que el president del Govern, Pedro Sánchez, segueixi a càrrec seu si està disposat a aconseguir un "acord històric" amb Catalunya.

En una entrevista d'Europa Press, ha afirmat: "Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez i està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que segueixi. Però s'anomeni Pedro Sánchez o es digui com es digui" .

Tot i que diu que podria tenir "molta empatia personal amb l'espòs, amb l'home", i que podrien coincidir en moltes coses, ha recalcat que ell ha de negociar amb Sánchez com a president del Govern.

"Si està disposat a mantenir el compromís a què hem d'arribar i arribar fins al final, no tenim inconvenient, però decidirem sempre amb qui negociem en funció dels compliments. Si es compleixen les coses, complirem", ha advertit.

Qüestió de confiança

Ha reiterat que Sánchez presenti una qüestió de confiança si creu que la seva Presidència està debilitada, perquè és al Congrés on tothom es podrà pronunciar.

En preguntar-li si Junts li donaria suport, ha demanat literalment anar pas a pas perquè vol aprofitar les oportunitats que s'obren: “Moltes vegades, les crisis del sistema polític espanyol han representat oportunitats per al sistema polític català”.

Ha insistit que vol una relació bilateral amb l'Estat per aconseguir un acord que resolgui el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, i decidiran "sempre" els vots en funció d'això.

Creu que hi haurà amnistia

No veu en risc la Llei d'Amnistia si Sánchez dimiteix, ni per calendari ni per oportunitat, però ha deixat clar que Junts tampoc no decidirà la seva actuació a Madrid "en funció d'una llei que ja està en el tràmit final".

A més, ha mantingut el compromís de tornar a Catalunya per al debat d'investidura encara que decaigui finalment l'amnistia, encara que no creu que no decaurà.

Sí que li han sorprès les raons de Sánchez per prendre's 5 dies de reflexió davant "unes acusacions que no tenen cap fonament", però ha evitat especular sobre el motiu i sobre què pot passar si segueix o dimiteix.

Per això, ha rebutjat pronunciar-se sobre si la decisió de Sánchez està relacionada amb la possible aspiració a ocupar càrrecs a Europa després dels comicis del 9 de juny o si és per la reobertura del cas Pegasus davant la informació proporcionada per les autoritats franceses, entre altres qüestions.

Aprofitar "l'oportunitat"

Tot i que dimiteixi Sánchez, opina que no comportaria necessàriament trencar negociacions amb el PSOE a l'estranger, perquè voldran continuar governant: "I si volen continuar governant a Espanya, ara mateix s'han d'entendre amb nosaltres sí o sí, o no governen a Espanya".

"Si qui tenim davant és Pedro Sánchez, no tinc cap problema. Però si el que tenim és una altra persona i compleix, i redoblem l'aposta i aprofitem l'oportunitat, tampoc no tindria cap problema", ha dit.

Segons Puigdemont, si un es posa a dirigir un país és perquè té el caràcter de liderar i assumir-ne les conseqüències i els riscos, i no ha volgut entrar en detalls del que va representar per a ell ser president: “No ho he fet en 6 anys i mig, no ho faré ara”.

"Però si necessita algun consell de com es viu en situacions extremes, perseguit i espiat per les teves condicions polítiques, empastifat per dossiers inexistents, jo li podria fer un màster", ha afegit.