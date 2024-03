Puigdemont i la seva repercussió en mitjans russos després de presentar-se a les eleccions

per Redacció CatalunyaPress

La candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat ha generat un gran ressò als mitjans russos, destacant la cobertura realitzada per Komsomolskaya Pravda i Sputnik Món.

Els dos mitjans no van perdre temps a informar sobre els plans polítics de l'expresident català, ressaltant-ne les declaracions i els posicionaments.

Komsomolskaya Pravda, el segon diari més llegit a Rússia amb una tirada d'uns 20 milions d'exemplars, va ser el primer a difondre la notícia només minuts després que Puigdemont presentés la seva candidatura en un acte celebrat a Elna.

L'article recull les paraules de l'expresident sobre les presumptes repressions per part de les autoritats espanyoles i la determinació de continuar el camí cap a la independència de Catalunya.

A més, el diari destaca la condició de Puigdemont com un dels principals impulsors del referèndum d'independència del 2017, així com el seu estatus actual com a emigrant polític a Brussel·les.

Per part seva, Sputnik Mundo, l'agència de notícies internacional del Kremlin, també va emfatitzar les paraules del polític català sobre el desig de veure reconeguda Catalunya com una nació independent.

L'article de Sputnik Món també fa referència a una publicació anterior que esmentava la presumpta ingerència estrangera en el procés independentista, assenyalant els Estats Units, països de l'OTAN i George Soros com a actors rellevants, però sense esmentar Rússia.

L'atenció de Komsomolskaia Pravda cap a Puigdemont no és nova, ja que el mitjà presumeix de ser el primer a entrevistar el polític català per discutir temes com les relacions amb Rússia, la Unió Europea i el referèndum de Crimea.