Puigdemont vol segrestar la democràcia catalana amb un pacte a Madrid

per J.C. Meneses Montserrat

Es podia pensar moltes coses de Junts per Catalunya i de Puigdemont, però costa de creure que ni tan sols acceptin la democràcia del que diuen que és el seu poble. El 12 de maig passat els catalans van anar a les urnes i van dictar sentència, deixant als partits independentistes sense la majoria en escons que han tingut els últims anys al Parlament.

Les forces sobiranistes catalanes van obtenir el 43% dels vots en aquests comicis, davant del 57% dels partits unionistes, de manera que el bloc independentista va perdre clarament. Però Carles Puigdemont no ha acceptat el resultat que han projectat els catalans a les urnes, i pretén segrestar la democràcia del seu territori exigint la seva investidura a canvi d'un pacte al Congrés, a Madrid. Insòlit però cert.

Només un dia després d'aprovar l'amnistia, i mostrant la facilitat amb què es mouen els de Junts al pla de la traïció, han llançat un últimàtum a Pedro Sánchez: si el PSC no facilita la investidura de Carles Puigdemont, Junts retirarà el suport al Govern de Madrid. És a dir, volen que el partit guanyador de les eleccions doni suport al segon, un fet que mai ha passat per no tenir el més mínim sentit.

L'amenaça ha arribat per part del candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, que ha avisat el PSOE que "si vol que l'acord de Brussel·les prosperi" - el pacte entre PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez- hauria de facilitar la investidura de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a la reelecció, Carles Puigdemont. "El que hauria de fer el PSOE és, si vol que l'acord de Brussel·les prosperi, facilitar aquesta investidura" de Puigdemont, ha advertit Comín en una roda de premsa aquest divendres.

Ha assegurat que facilitar la investidura de Puigdemont no és una clàusula de l'acord de Brussel·les, però considera que és "coherent i conseqüent" amb aquest pacte i una conseqüència. És a dir, a Junts consideren que els seus pactes estan per sobre del vot dels catalans.

Els de Junts s'agafen a una suma que només entenen ells per justificar que Puigdemont sigui president. Comín ha assegurat que cap dels blocs del Parlament té majoria absoluta, i ha assenyalat que el "unionista progressista" del PSC i Comuns suma 42 suports, mentre que l'independentista, format per Junts, ERC i la CUP en tindria 59. Però s'obliden que ERC no els donarà suport, ni la CUP, i que Illa els ha guanyat les eleccions superant-los en 6 punts percentuals.

Però a Junts passen de les sumes, i de les restes, i segueixen assegurant que “hi ha un bloc que té més suports, que és l'independentisme”. Com si a base de repetir mil vegades una mentida es pugui convertir en veritat. O potser pensin que l'única veritat és la seva, perquè creuen que Catalunya és de la seva propietat i, com es diu habitualment, "a casa meva mano jo".