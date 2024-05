El retret dels republicans a PSC i Junts+: ''Comparteixen model de país''

per Redacció CatalunyaPress

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha instat el PSC i Junts+ que liderin les negociacions de cara a la constitució del Parlament i la investidura del nou president de la Generalitat. "Comparteixen model de país", ha remarcat.

"Instem Junts+ i el PSC que prenguin la iniciativa, que és el que les urnes van decidir el 12 de maig passat", ha expressat Sans, en una roda de premsa a la seu del partit, on ha reiterat que els electors van decidir que els republicans passaran a l'oposició.

“Nosaltres hem estat liderant en solitari, hem assumit la responsabilitat, hem pres la iniciativa quan ha tocat, però ara la ciutadania ens ha donat un altre missatge i, per tant, el que ens han dit molt clar és que correspon al PSC ia Junts assumir aquest lideratge", ha subratllat la portaveu.

Ara com ara, Sans ha informat que hi ha hagut "contactes preliminars" amb altres partits de cara a la investidura, però ha remarcat que han estat alguns missatges sense res en concret, sense que hi hagi hagut cap reunió.

Ha detallat que l´equip negociador d´ERC estarà liderat per la secretària general del partit, Marta Rovira, acompanyada per la secretària general adjunta, Marta Vilalta; el president del Consell Nacional d´ERC, Josep Maria Jové; el diputat al Parlament Juli Fernàndez; i el vicesecretari general de coordinació interna de la formació, Oriol López.

Batalla per aplicar l'amnistia

Davant la previsió que aquest dijous el Congrés aprovi definitivament la Llei d'Amnistia, Sans ha dit que ara començarà una "batalla" per aplicar la mesura, i ha afegit que probablement hi haurà reticències per desplegar la llei des dels partits de la dreta i des de l'estament judicial, ha remarcat.

"Creiem que aquesta llei d´amnistia posa el comptador a zero respecte a la repressió política, i sempre hem dit des d´ERC que necessitem obrir ara la segona via de resolució del conflicte polític que segueix existint entre Catalunya i l´Estat espanyol", ha reivindicat.

Sans també ha celebrat que els socialistes hagin pres la via d'aprovar l'amnistia quan al principi negaven aquesta possibilitat i també que Junts hagi optat per la via de la negociació que, assegura, van iniciar els republicans.