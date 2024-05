Quants dies queden per a la investidura a la Generalitat?

Després de les eleccions catalanes del 12 de maig, en què el PSC amb Salvador Illa al capdavant va obtenir la victòria seguit de prop per Junts+ liderat per Carles Puigdemont i ERC de Pere Aragonès, l'atenció se centra els últims dies en el procés d'investidura que definirà el proper president de la Generalitat.

La Sessió d'Obertura de la Quinzena Legislatura, convocada pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, té com a data límit el 10 de juny. Aquest és el primer pas crucial per iniciar el procés d'investidura.

La fita important següent és la Proposició de Candidat a la Presidència de la Generalitat, la qual s'ha de presentar abans del 25 de juny. En aquesta fase, el president o presidenta del Parlament, després de consultar amb els grups parlamentaris, proposarà un candidat per a la investidura. És important destacar que per ser investit president, cal una majoria absoluta. En cas de no assolir-la a la primera votació, es realitzarà una segona votació dos dies després, on es requerirà una majoria simple.

Tot i això, en cas que no s'arribi a un acord per a la investidura, hi ha la possibilitat de noves eleccions. La data límit per aconseguir un acord és el 26 d'agost, i si no ho aconsegueixen, es preveuen noves eleccions per a la primera quinzena d'octubre.

Amb aquests terminis i procediments establerts, la incertesa política a Catalunya es manté mentre es compten els dies per a la investidura a la Generalitat. Els líders polítics i els ciutadans estan esperant com es desenvoluparan els esdeveniments i quines coalicions podrien formar-se per garantir la governabilitat a la regió.