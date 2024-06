Quants diners s'emportarà Alvise Pérez després d'entrar al Parlament Europeu?

La candidatura "S'ha acabat la Festa" que encapçala el comunicador polític Luis 'Alvise' Pérez Fernández rebrà gairebé un milió d'euros en subvencions pels seus resultats a les eleccions europees d'aquest diumenge, mentre que els independentistes d'ERC, Bildu i Junts es repartiran més de milió i mig euros.

Segons va determinar el Ministeri d'Hisenda, l'Estat pagarà als partits polítics una subvenció de 32.508,74 euros per cada eurodiputat obtingut en aquestes eleccions al Parlament Europeu i d'1,08 euros per cada vot aconseguit, sempre que aquests vots s'hagin fet traduït en escons.

Aquestes xifres es mantenen intactes des de comicis europeus de l'any 2014, i continuen estant per sobre de les que s'abona a les eleccions generals, en què es paga 21.167,64 euros per cada escó del Congrés i del Senat i 81 cèntims cada vot rebut a la Cambra Baixa.

D'acord amb els resultats obtinguts aquest diumenge, la candidatura d''Alvise' Pérez rebrà 93.526,22 euros pels seus tres escons i gairebé 865.000 euros pels vots aconseguits, fet que suposa més de 962.000 euros en la primera cita amb les urnes.

Més d'un milió per Ara Repúbliques

Per part seva, la coalició Ara Repúbliques que suma a Esquerra (ERC), Bildu i el BNG, entre altres formacions, obtindrà més d'un milió d'euros en subvencions: 97.526,22 euros pels seus tres diputats i una mica més de 925.020 euros per les paperetes rebudes.

I Junts comptarà amb prop de 480.000 euros pels seus vots i amb 32,508,74 euros més pel seu únic escó, cosa que li proporcionarà més de 511.500 euros de subvencions de l'Estat. Per la seva banda, la Coalició per una Europa Solidària (CEUS) que agrupa el PNB i Coalició Canària, entre d'altres, obtindrà en aquests comicis més de 336.000 euros pel seu escó i paperetes.

El PP, com a guanyador de les eleccions, serà el partit que rebi més diners de l'Estat, amb un de 7,15 milions d'euros: gairebé 6,45 milions per vots i 715.192,28 pels seus 22 eurodiputats. El segueix el PSOE amb 6,33 milions: 650.174,8 euros pels seus 20 escons i una mica més de 5,68 milions per les paperetes.

Darrere apareixen Vox, amb més de 2 milions d'euros (97.526,11 euros pels sis escons i la resta pels vots); Sumar, amb gairebé 975.000 euros, 97.526,22 dels quals corresponen als seus tres escons; i Podem, que obtindrà un total de més de 682.600 euros pels dos escons i les paperetes.

Al marge d'aquestes subvencions, l'Estat té previstes ajudes econòmiques al mailing per als partits que han obtingut escó, una quantia que varia en funció del percentatge de vot i que per cobrar-la cal justificar la despesa en paperetes i sobres davant del Tribunal de Comptes, ja que és una subvenció finalista.

Els dos grans partits podran rebre 17 cèntims per elector, Vox podrà reclamar 12 cèntims per votant, Ara Repúbliques, Sumar i Podem tindran dret a demanar-ne tres, i Junts dos cèntims. l'agrupació d'Alvise, com no consta cap enviament de mailing, quedaria fora.

Més 15.000 euros bruts al mes

Així mateix, cadascun dels 61 eurodiputats elegits aquest diumenge rebrà una assignació mensual de 10.075,18 euros bruts als quals cal afegir-hi 4.950 euros mensuals més en concepte de dietes per a despeses generals. A més, rebran 350 euros diaris pel que es coneix com a "dieta d'estada", una quantia dedicada a cobrir l'allotjament i el menjar els dies que acudeixi a Brussel·les.

Pel que fa al transport, els diputats elegits també tindran dret que el Parlament Europeu els cobreixi les despeses de viatge per poder participar a les reunions plenàries, a les comissions oa les reunions de grup que tinguin lloc a Brussel·les o Estrasburg.