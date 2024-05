Tot el que has de saber sobre les eleccions europees: partits, escons per països...

El proper 9 de juny se celebren a Espanya les eleccions europees, uns comicis on els ciutadans de la Unió Europea trien els diputats del Parlament Europeu.

Cada país votarà per atorgar als seus polítics un nombre predeterminat d'escons i en el cas d'Espanya, els ciutadans hauran d'escollir els 61 representants de l'organisme europeu.

Entre quins partits es tria a Espanya?

El proper 9 de juny els espanyols podran triar entre 33 candidatures, entre elles, les dels principals partits amb representació parlamentària a Espanya. El PSOE ha registrat una llista encapçalada per la vicepresidenta Teresa Ribera, el PP ha optat per l'exministra Dolors Montserrat i Vox repeteix amb Jorge Buxadé com a número u.

Sumar reuneix bona part dels seus socis de les generals del 23 de juliol (En Comú, IU, Más Madrid, Compromís i Chunta Aragonesista, entre d'altres) i ha presentat una llista encapçalada per Estrella Galán, director de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), mentre que Podem concorre en solitari amb l'exministra Irene Montero com a número u.

Ciutadans, que fa cinc anys va aconseguir vuit escons, torna a unes eleccions d'àmbit estatal després del desastre de les eleccions locals del 2023 i la retirada de les últimes generals. El cap de llista serà l'eurodiputat Jordi Cañas.

En paral·lel, exdirigents del partit taronja estan darrere de dues llistes més: Cree, el nou projecte d'Edmundo Bal, i Esquerra Espanyola, on han recalat l'eurodiputada Soraya Rodríguez, el procurador de Castella i lleó Francisco Igea i un altre exdirigent d'UPyD, Gorka Maneiro.

A més, es presenten dotze coalicions: ERC, Bildu i el BNG repeteixen la seva aliança Ara Repúbliques, mentre que els nacionalistes del PNB i Coalició Canària concorren com a Coalició per una Europa Solidària (CEUS), i Junts es presenta com a Junts i Lliures per Europa ( Junts UE).

Quin grup formen aquests diputats al Parlament Europeu?

Un cop elegits a cada país, els eurdiputats diputats s'agrupen al Parlament Europeu en grups polítics per la seva proximitat ideològica, no per nacionalitats. Actualment hi ha set grups polítics al Parlament Europeu i encara que la majoria de diputats s'hi inclouen, no és obligatori pertànyer a un d'aquests set grups per entrar al Parlament Europeu.

Els diputats que no pertanyen a cap grup passen a formar part dels no inscrits, com va ser el cas de Junts a les passades eleccions europees. Aquests són els grups polítics del Parlament Europeu i on s'hi integraran els partits nacionals:

- Grup del Partit Popular Europeu (Demòcrata-Cristians) - PP

-Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu - PSOE

-Renew Europe Group - Ciutadans i CEUS (PNB i Coalició Canària)

-Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea - Ara Repúbliques (ERC, EH BILDU, BNG i ARA MÉS)

-Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus - Vox

-Grup de l'Esquerra al Parlament Europeu - Sumar i Podem

-Grup Identitat i Democràcia

Per formar un nou grup polític cal comptar amb 23 membres, ja que segons estableix a la seva web el Parlament Europeu, a cada grup ha d'estar representada almenys la quarta part dels Estats membre.

Quants eurodiputats es trien per cada país i com es reparteixen?

Per a les eleccions europees de 2024 es triaran 720 diputats, 15 més que a les eleccions de 2019. El nombre de diputats es decideix abans de cada elecció, i segons el que estableix el Tractat de Lisboa de 2007, el nombre màxim de diputats de cada Estat membre és de 96 i el mínim de 6, a més que el Parlament Europeu no pot estar format per més de 750 diputats més el president.

Pel que fa al repartiment d'escons, el nombre de diputats elegits per cada país s'acorda abans de cada elecció i es basa en el principi de "proporcionalitat decreixent".

Això significa que un eurodiputat d'un país gran representa més persones que un d'un país petit, segons indica a la web el Parlament Europeu. Així es repartiran els escons per país per a les eleccions europees 2024:

-Alemanya: 96 -França: 81 -Itàlia: 76 -Espanya: 61 -Polònia: 53 -Romania: 33 -Països Baixos: 31 -Bèlgica: 22 -Grècia: 21 -República Txeca: 21 -Suècia: 21 -Portugal: 21 -Hongria: 21 -Àustria: 20 -Bulgària: 17 -Dinamarca: 15 -Finlàndia: 15 -Eslovàquia: 15 -Irlanda: 14 -Croàcia: 12 -Lituània: 11 -Eslovènia: 9 - Letònia: 9 -Estònia: 7 : 6 -Luxemburg: 6 -Malta: 6

Cal destacar que els parlamentaris elegits a cada país representen els ciutadans de la Unió Europea en conjunt i no els seus propis electors. Per això, un eurodiputat elegit a Espanya representa un ciutadans espanyol igual que un del mateix partit d'un altre país europeu, d'acord amb la web del Parlament Europeu.