En què es diferencien Vox i Aliança Catalana? Garriga respon i ningú entén res

En què es diferencien dues formacions d'ultradreta amb bandera diferent? El secretari general de Vox i candidat d'aquesta formació a la Generalitat, Ignacio Garriga, ha defensat que Aliança Catalana i el seu partit "no hi tenen absolutament res a veure", perquè mentre que els de Sílvia Orriols pretenen "aixecar fronteres" entre catalans i espanyols , els de Santiago Abascal volen "defensar les fronteres de la nostra nació, que és Espanya". Ningú ha entès la diferència, però així ho ha explicat, i se n'ha anat tan tranquil.

"Aliança Catalana i Vox no tenen absolutament res a veure, entre altres coses, perquè el de la senyora (Silvia) Orriols és un partit separatista que clarament es mou per l'odi i que pretén aixecar fronteres entre catalans, i nosaltres el que volem defensar són les fronteres de la nostra nació, que és Espanya", ha explicat en una entrevista a Cope, deixant confusos tots els oients.

Garriga ha manifestat el seu rebuig que comparin Vox "amb un projecte d'odi com el de la senyora Orriols", que busca que els catalans que professen "un amor profund" a la seva "pàtria gran a més de la seva pàtria noia" s'asseuen com a "estrangers" a la seva pròpia terra.

Tot i això, ha compartit que Catalunya "té un greu problema amb la immigració il·legal" i que "el bonisme no és el camí" - unint les seves idees amb les de l'"odi" d'Orriols-, ja que Espanya "no té les condicions econòmiques i socials per obrir les fronteres sense tenir els controls pertinents". "Seria enganyar els que vulguin venir, dir que poden venir a Catalunya i que ho tindran tots i seria una condemna clara a viure els catalans en barris més insegurs", ha afegit.

Per això mateix, ha assegurat que "el discurs al voltant de la immigració és un discurs raonable, és un discurs patriota", i que la formació dirigida per Santiago Abascal està a favor "d'una immigració legal, ordenada, ajustada a les necessitats del país", si bé no té "res a veure" amb el discurs que Aliança Catalana fa.

Aspira a liderar l'oposició

Preguntat sobre quines són les expectatives de Vox a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, Garriga ha indicat que no vol fer "possibles enquestes", però que no pot negar que aspira a "seguir liderant l'oposició com a primera força nacional a Catalunya" .

Alhora, s'ha congratulat que el seu partit ha aconseguit que el PP assumeixi "alguns plantejaments que fins ara no estava disposat a impulsar" en assumptes com ara la immersió lingüística, o la immigració. Tot i això, ha lamentat que els 'populars' no es mostrin disposats a liderar "un front comú" al "pitjor Govern" per a Espanya.

Amb tot, el secretari general de Vox ha sostingut que el que em mou a Vox és "continuar treballant de manera constant i perseverant, traslladant esperança" als catalans que "enlloc està escrit que hem de viure sota el jou totalitari del separatisme".

"Costarà, sens dubte, però mentre hi hagi persones com jo i com a tants de centenars regidors a molts pobles de Catalunya disposats a jugar-se la pell per donar un millor futur als seus fills, que els catalans no tinguin cap dubte que Vox tindrà cada dia més suport i els catalans no se sentiran sols", ha conclòs.