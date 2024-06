Tot el que has de saber a la jornada electoral del 9J

Avui, 9 de juny del 2024, se celebren les eleccions al Parlament Europeu, fonamentals per determinar la composició de l'Eurocambra, que exerceix un paper crucial en l'elaboració de lleis i polítiques per a tots els ciutadans de la Unió Europea (UE). A nivell continental, les eleccions es fan cada cinc anys a tots els Estats membres de la UE. Els ciutadans europeus tenen el dret de votar i presentar-se com a candidats. El Parlament Europeu està compost per 705 eurodiputats, distribuïts entre els països de la UE en funció de la població. Espanya, per exemple, tria 61 eurodiputats el 2024.

A Espanya, les eleccions se celebren en una circumscripció única, cosa que significa que tots els vots se sumen a nivell nacional i s'assignen escons de manera proporcional segons el sistema D'Hondt. Aquest sistema tendeix a beneficiar els partits grans però també permet la representació de partits més petits.

El Parlament Europeu és una de les principals institucions legislatives de la UE. Treballa juntament amb el Consell de la Unió Europea per aprovar lleis, supervisar altres institucions i aprovar el pressupost de la UE. Els eurodiputats s'agrupen no per nacionalitats sinó per afinitats polítiques i formen grups parlamentaris.

L'Eurocambra es forma mitjançant eleccions directes i, un cop electes, els eurodiputats s'agrupen en blocs polítics. Posteriorment, es tria un president del Parlament i es formen comissions parlamentàries especialitzades en diferents àrees de política. En el repartiment d'escons, Alemanya té el nombre més gran d'eurodiputats amb 96, seguida de França amb 79, Itàlia amb 76, i Espanya amb 61. Països més petits com Malta i Luxemburg en tenen 6 cadascun.

La quantitat d'eurodiputats que cada país aporta al Parlament Europeu està determinada per la població. Els països amb més població tenen més representants per reflectir adequadament la seva mida demogràfica, mentre que els països més petits tenen menys eurodiputats, encara que sempre amb un nombre mínim garantit per assegurar la seva representació a la presa de decisions de la UE.

Aquestes eleccions són essencials perquè el Parlament Europeu té un paper decisiu en la creació de polítiques sobre comerç, medi ambient, drets digitals i més. També reflecteixen les tendències polítiques i els desafiaments que enfronta la UE, com ara el canvi climàtic, la migració i l'estabilitat econòmica. Tot i això, les eleccions europees també generen polèmica. Alguns sectors critiquen la distància entre les institucions europees i els ciutadans, argumentant que la UE necessita ser més transparent i accessible.