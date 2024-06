Quins membres lideraran Sumar de manera interina després de la dimissió de Yolanda Díaz?

Sumar ha aprovat un lideratge col·legiat i transitori després de la dimissió de Yolanda Díaz com a coordinadora general compost per quatre persones: la secretària d'Organització, Lara Hernández, la seva homòloga a Comunicació, Elizabeth Duval, la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, i el secretari general del grup parlamentari, Txema Guijarro.

Així s'ha acordat a proposta de l'Executiva durant la reunió del Grup Coordinador, el màxim òrgan directiu compost per 80 membres. Aquests quatre dirigents assumeixen de manera temporal les atribucions de la coordinadora general que exercia Díaz i tots procedeixen de l'executiva confeccionada al seu dia per la ministra de Treball. És a dir, formen part del nucli dur.

Segons ha informat Sumar, a l'esfera institucional el Grup Coordinador estableix un esquema de funcionament de coordinació amb l'acció de govern dirigida, com fins ara, per la vicepresidenta segona amb l'objectiu de centrar-se en habitatge, reducció de jornada laboral, pujada dels salaris, reforma fiscal i la garantia de drets sexuals i reproductius, entre d'altres.

La direcció de Sumar envia aquesta coordinadora interina i l'Executiva a obrir una reflexió compartida amb els seus partits aliats per tal de millorar els mecanismes de funcionament de la coalició.

També el partit pauta com a fita actualitzar el projecte de país per vincular-se més amb la societat civil, donar suport a l'acció política a institucional que desplega i ampliar la participació de la ciutadania en el projecte polític.

Mandat fins tardor

Un altre punt destacat dins del pla de treball per al rearmament de Sumar, segons indiquen aquestes fonts i ha avançat 'eldiario.es', és que aquesta coordinadora interina tingui com a mandat fins a la tardor. Precisament en aquesta data inicialment estava previst que se celebrés una segona assemblea de Sumar, amb caràcter fundacional.

En tot cas, s'esperarà fins a aquesta futura cita congressual per procedir a un relleu definitiu i triar el nou coordinador federal. D'aquesta manera, es confirma que la direcció de Sumar opta per crear una mena de gestora per cobrir el lloc que deixa vacant Díaz, en comptes d'afrontar un relleu ràpid al màxim lloc executiu de Sumar.

El portaveu i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha manifestat abans de la trobada del Grup Coordinador que avui garanteixen l'"estabilitat" organitzativa de la formació i que obrien un procés de reflexió "tranquil" i "serè" per rearmar-se després del mal resultat del 9J. Un objectiu, ha ressaltat, que suposa una responsabilitat "compartida" per inscrits i les formacions polítiques aliades.

Díaz segueix com a principal referent al Govern

En la formació s'han afanyat a subratllar que Díaz manté el lideratge polític del soci minoritari al Govern, a més de seguir a l'executiva i continuar a la presidència del grup plurinacional al Congrés.

És a dir, no hi ha una successió de Díaz com a referent de la confluència sinó que el relleu s'acota a les funcions organitzatives. Aquest dimarts, el portaveu del grup parlamentari, Íñigo Errejón, va proclamar que la vicepresidenta segona segueix sent el seu "actiu polític i electoral més gran".

Al matí, la ministra de Sanitat i líder de Sumar, Mónica García, ha manifestat que la coalició electoral que va sorgir a les passades eleccions generals segueix "ferm, estable" i "robusta" amb bona relació entre tots els partits.

D'aquesta manera, assenyalava que Sumar és un element més d'aquesta confluència i que ha de prendre les decisions la situació interna. Això sí, els socis de Sumar com Más Madrid, IU i Compromís ja han apuntat que el futur de l'espai passa per donar més pes a les organitzacions polítiques, millorar la coordinació creant una 'Taula de la coalició' i fixar mètodes democràtics per a la presa de decisions.