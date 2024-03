Quins polítics assistiran a l'assemblea de Sumar?

La líder dels 'comuns', Ada Colau, la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament, Rita Maestre, representants de la direcció d'IU i de Compromís assistiran a l'assemblea estatal de Sumar, que se celebra aquest dissabte.

Alhora, en el marc dels debats que tindran lloc a la jornada participaran l'exjutge i exvicepresident balear Juan Pedro Yllanes, que va ser al seu dia candidat de Podem a l'arxipèlag, i el també exdirigent de la formació estada Nacho Álvarez.

De cara a aquesta cita congressual els principals aliats de Sumar enviaran delegacions, que així acompanyaran el projecte liderat per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, en aquesta fita orgànica des de la seva irrupció en el panorama polític.

Dins del programa de l'assemblea es realitzarà un acte de tancament en què intervindrà Díaz i la resta de ministres de Sumar: Mónica García (Sanitat), Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Drets Socials) i Sira Rego (Joventut i Infància ).

En el cas dels 'comuns' hi haurà una àmplia delegació encapçalada per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la líder de la formació al Parlament català i previsible candidata a les eleccions autonòmiques, Jéssica Albiach; el seu candidat a les eleccions europees, Jaume Asens; el portaveu dels 'comuns', Joan Mena, i els diputats al Congrés Aina Vidal, Candela López i Gerardo Pisarello, entre altres càrrecs de la formació catalana.

En el cas d'IU també hi assistiran una vintena de dirigents com el secretari d'Organització, Ismael González, l'eurodiputat Manu Pineda, la coportaveu de la direcció, Amanda Meyer, els diputats Enrique Santiago i Toni Valero, així com l'exlíder d'IU a Andalusia Antonio Maíllo, entre altres càrrecs.

Precisament IU celebrarà al maig la seva assemblea federal per renovar la direcció i Rego ja s'ha postulat com a candidata a liderar la formació mentre que Maíllo no descarta la possibilitat de presentar-s'hi, tots dos manifestant que la seva intenció de treballar per impulsar un acord d'unitat.

Per part de Más Madrid també enviaran una representació significativa de la seva direcció, entre la qual destaca la portaveu de la formació a l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre.

Mentrestant, Compromís també tindrà una representació a l'assemblea i estarà abanderada pel diputat i portaveu d'Iniciativa (una de les formacions de la coalició valenciana), Alberto Ibáñez.

També hi haurà presència de Verdes Equo i la Chunta aragonesista mentre que en el cas de Més per Mallorca i Drago Canarias, formacions presents a la coalició electoral del 23J, no enviaran representació, segons han indicat des de les dues organitzacions.

L'assemblea l'obrirà Urtasun, també portaveu de Sumar, amb una intervenció al començament del debat plenari, que comptarà amb la presència de la portaveu de Feminismes, Igualtat, Drets i Llibertats LGTBI+, Elizabeth Duval; Pedro Yllanes; i la membre del Grup Executiu de Sumar, Paula Moreno; i en què es debatran les esmenes de Memòria democràtica, Municipalisme i barris, Sobirania energètica, Joventut i Territori.

A les 13.30 hores l'eurodiputada i membre del Grup Executiu de Sumar, María Eugenia Rodríguez Palop, modera una conferència sobre europa amb intervencions del diputat Carlos Martín, la copresidenta del Partit Verd Europeu, Mélanie Vogel, Nacho Álvarez, l'actual secretària d'Estat de Drets Socials Rosa Martínez, l'eurodiputat Bas Eickhout, i la secretària general de la Confederació Europea de Sindicats. eurodiputat i candidat principal del Partit Verd Europeu, Esther Lynch.

També hi intervindrà la coordinadora del Grup de Migracions de Sumar Viviane Ogou, el president del Partit de l'Esquerra Europea, Walter Baier, i la presidenta del Partit de l'Esquerra suec, Nooshi Dadgostar.

A l'acte de tancament, a partir de les 18 hores, hi haurà intervencions de Díaz i la resta de ministres, a més del portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, i d'Estrella Galán, la proposta de Sumar per encapçalar la candidatura a les eleccions europees.