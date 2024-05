El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, creu que tant un Govern en minoria amb acords que garanteixin estabilitat a la legislatura com un govern de coalició serien dues bones fórmules després de les eleccions, i ha afirmat que una coalició amb ERC i Comuns és una d'aquestes possibilitats: “Ja ho veurem. El que proporcioni estabilitat”.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns 6 de maig, on ha apuntat a la seva voluntat de conformar un Govern de la Generalitat amb un “plantejament socialdemòcrata” i amb els serveis públics com a primera prioritat.

"Hi ha diverses fórmules una vegada hagin parlat els catalans. La clau és que hi hagi estabilitat al Govern vinent", ha dit Illa, que ha assegurat que vol conformar l'Executiu català amb gent --textualment-- molt qualificada en cadascuna de les matèries amb independència de la seva militància en algun partit determinat.

Puigdemont... i una possible majoria independentista

En la mateixa línia, respecte a la conformació del Govern després del 12M, el líder del PSC ha afirmat que vol un govern català estable, fort i sòlid, i ha sostingut: “En cap cas no contemplo donar els vots del meu grup parlamentari al senyor Puigdemont".

Illa ha reiterat que el plantejament de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ i el seu estan "molt allunyats" i que no preveu l'opció d'investir-lo com a president de la Generalitat, i ha assenyalat que la qüestió, segons ell, és Carles Puigdemont bloquejarà la seva.

Així mateix, ha dubtat de la majoria independentista d'ERC, Junts i la CUP de la legislatura passada, i s'ha preguntat irònicament: "Si hem de revalidar aquesta majoria, per què hem convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a ERC amb els Pressupostos?".

"Lògica de política catalana"

Preguntat per si té la certesa que la negociació per a la conformació d'un Govern no acabi afectant el Govern de Pedro Sánchez, Illa ha assegurat que “el president de la Generalitat serà escollit per 135 diputats i diputades que triaran els ciutadans de Catalunya el 12 de maig i amb lògica de política catalana”.

"Tinc aquesta certesa. I tinc també la certesa que el 23 de juliol hi va haver unes eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat i hi va haver una majoria que representa una Espanya plural i diversa que correspon liderar Pedro Sánchez", ha afirmat.

En aquest sentit, ha assegurat que els catalans saben què han de fer quan voten per l'àmbit institucional espanyol i quan ho fan pel català, i ha dit: "Qui ho barregi, des del meu punt de vista, s'equivoca".

Les enquestes

Finalment, preguntat per les enquestes que donen la victòria al PSC amb forquilles d'entre 40 i 42 diputats, Illa ha instat a “prendre-les amb molt de respecte i amb molta prudència perquè hi ha ciutadans que encara no han decidit el seu vot i perquè són com a flor de un dia".

Ha afirmat que el que mostren els sondejos són dues opcions: una opció "que és més del mateix, confrontació, inestabilitat, bloqueig" com, al seu parer, hi ha hagut fins ara, i una altra opció encapçalada per ell i el PSC per obrir una nova etapa, dialogar, pactar i acordar.

Sobre la possible entrada d'Aliança Catalana al Parlament, Illa ha lamentat que discursos com el de la formació de Sílvia Orriols o Vox són "sempre negatius amb conseqüències sempre negatives en qualsevol àmbit polític".

Alhora, ha considerat que "hi ha el risc que empenta una part de l'independentisme cap a una visió supremacista i xenòfoba" i ha demanat contundència a --textualment-- els que ho han de ser.

Matías Carnero

Preguntat per les declaracions del president d'UGT de Catalunya, Matías Carnero, sobre Puigdemont, Illa ha afirmat que la viceprimera secretària del PSC i directora de campanya, Lluïsa Moret, ja va fer els mateixos aclariments oportuns.

Carnero, que tanca la llista del PSC per Barcelona, va replicar aquest divendres passat 3 de maig a Puigdemont després que l'expresident de la Generalitat instés Sánchez a sortir plorat de casa: "Plorat se'n va anar ell al maleter i no sé si cagat o pixat, però se'n va anar a Brussel·les".