Quin percentatge de lleis del Govern central s'aprovaran per reial decret el 2024?

El Govern ha anunciat aquest dimarts el Pla Anual Normatiu de l'Administració General d'Estat del 2024 amb tota l'activitat legislativa que durà a terme aquest any i que estarà compost per un total de 198 iniciatives, el 75% de les quals seran Reials Decrets, mentre que la resta seran lleis ordinàries o orgàniques.

Així ho ha anunciat el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, on ha concretat que del total d'iniciatives, 149 seran Reials Decrets, 43 seran lleis ordinàries i altres 6 lleis orgàniques.

D'aquestes normes, 36 són compromisos amb la Unió Europea de compliment obligat per rebre els desemborsaments dels fons europeus, mentre que 62 lleis més són transposició de directives per incorporar al dret nacional normatives que ja formen part del dret europeu.

Bolaños ha explicat que aquestes normes "són reials decrets i per tant de rang reglamentari" i no són "Reals Decrets-Llei", una fórmula de caràcter provisional que pot ser dictada pel Govern quan concorre una circumstància d'extraordinària i urgent necessitat perquè entri en vigor sense ser validat a l'instant per les Corts.

A la línia de l'acció del Govern

El titular de Justícia ha exposat que les prioritats d'aquest pla anual normatiu de l'any 2024 són "les que estan inspirant l'acció del Govern progressista des del seu naixement", com són la modernització del país "des d'una perspectiva verda i digital", també a les institucions públiques, o la millora de les condicions a l'ocupació i de la situació socioeconòmica.

Entre les lleis més importants que espera aprovar l'Executiu aquest any hi ha la Llei d'Indústria, la Llei del Cinema, o la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim), que data del 1882 i per a la qual “ha arribat el moment d'una adaptació "al segle XXI".

També es troben al Pla de l'Executiu els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2025, després de renunciar a presentar els de 2024. Els comptes públics per a l'any que ve, segons Bolaños, "estan molt treballats" i se seguirà treballant-hi "en els terminis legals establerts".

Altres de les mesures esmentades pel dirigent socialista són una llei orgànica de mesures per reforçar la protecció davant la violència de gènere, una llei d'igualtat en l'accés i el gaudi dels serveis socials, així com una bateria de mesures per al col·lectiu dels joves", que se sumen a les ja aprovades com ara la reforma laboral, la Llei d'Habitatge o l'augment de les beques.