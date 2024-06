Quines decisions preses a Europa acaben influint en el teu dia a dia?

per Helena Celma

Aquest diumenge, Espanya s'enfronta a una jornada electoral crucial per elegir els seus 61 representants al Parlament Europeu. Tot i això, aquestes eleccions són especialment rellevants, ja que la ultradreta està guanyant sencers a tot Europa i votar és ara més important que mai perquè no s'alterin els tradicionals equilibris de poder entre conservadors i socialdemòcrates a la institució.

A Espanya, la participació a les eleccions europees no sol ser massa alta, ja que sol ser inferior al 50%. No ajuda que el debat polític de la campanya s'hagi centrat en els aspectes nacionals i no s'hagi valorat quin impacte té el que es decideix a Europa i s'acaba traslladant a les llars de cada ciutadà.

Segons una anàlisi de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya, un 53% de les lleis aprovades a Espanya entre el 2019 i el 2024 deriven de directrius i decisions europees, evidenciant la influència de l'Eurocambra en la legislació nacional.

Entre els exemples més tangibles d'aquesta influència hi ha la llei sobre residus i sòls contaminats, que incorpora la directiva europea del 2019 que obliga a tenir taps enganxats a les ampolles de plàstic i brics, i prohibeix els plàstics d'un sol ús. A més, a partir del 2025, tots els dispositius electrònics hauran d'utilitzar un carregador universal USB tipus C, una mesura aprovada pel Parlament Europeu el 2022.

En els darrers cinc anys, de les 246 lleis aprovades a Espanya, 132 estan alineades amb les normatives europees, de les quals 51 són reglaments comunitaris o transposicions de directives europees, i 81 incorporen recomanacions o decisions de la UE.

La nova Política Agrícola Comuna (PAC) és una de les més controversials, enfrontant crítiques de pagesos i ramaders a diversos països europeus a causa de les noves exigències mediambientals i burocràtiques que, segons denuncien, redueixen la productivitat i augmenten la càrrega administrativa.

Altres canvis significatius en aquest període inclouen la Directiva sobre cooperació fiscal per a criptoactius, la Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual i la regulació de l'espai ferroviari únic a la UE. A més, la recent Directiva sobre conciliació de la vida familiar i professional, que amplia drets laborals i permisos per a cuidadors i progenitors, subratlla la contínua influència de les normatives europees a la vida quotidiana dels ciutadans espanyols.