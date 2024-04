La raó per la qual Cs creu que Sánchez no permetrà que Illa presideixi la Generalitat

El líder de Cs a Catalunya i candidat al 12M, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "no permetrà" que el candidat del PSC, Salvador Illa, sigui president de la Generalitat perquè, al seu parer, el independentisme deixaria de donar suport a Sánchez.

"El senyor Sánchez governa Espanya o el separatisme governa Catalunya. És impossible que el senyor Sánchez i el senyor Illa governin alhora, perquè l'independentisme no ho consentirà", ha afirmat aquest divendres en declaracions a periodistes.

Carrizosa ha expressat en aquest sentit que les propostes d'Illa "estan destinades al més absolut dels fracassos" perquè, segons ell, no governarà a Catalunya després de les eleccions del proper mes de maig.

Finançament

Preguntat per les declaracions d'Illa on ha dit que Sánchez està d'acord a millorar el sistema de finançament autonòmic, Carrizosa ha apuntat que Cs sí que advoca per un nou sistema "que sigui suficient per cobrir les necessitats de tots els catalans".

"Però no entrarem mai en els greuges ni històrics ni basats en suposats drets històrics de la nostra comunitat", ha afegit Carrizosa, que ha advocat també perquè l'Estat --textualment-- determini el que costen els serveis a cada lloc i que hi hagi diners suficients per a aquest finançament.

El 'cas Garriga' a Antifrau

Preguntat per la denúncia d'una diputada de Vox del Parlament a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per despeses personals que el candidat al 12M, Ignacio Garriga, presumptament va carregar a la Cambra catalana, Carrizosa ha respost: "Si això és veritat, a mi no m'estranyaria”.

"Vox és una escissió del PP, fa la mateixa vella política de les corrupteles, de les corrupcions i d'aprofitar-se dels diners públics", ha sostingut.

Alhora, ha assenyalat que Vox també el preocupa, en les paraules, per qüestions com "que bàsicament sigui un partit ultra amb moltes propostes que no són les pròpies d'un partit liberal" com Cs, ha dit.

Expulsar els multireincidents

Carrizosa ha realitzat les declaracions a periodistes al barri del Raval de Barcelona, on ha lamentat "la inseguretat ciutadana" a la zona.

Així, en matèria de seguretat, ha anunciat que les propostes de Cs es basen a posar més agents dels Mossos d'Esquadra als carrers, així com "una llei contra l'ocupació il·legal i també emprendre d'una manera immediata amb els acords necessaris" amb el Govern d'Espanya una nova regulació de la multireincidència".

"Ha de ser obligatori que es produeixin les expulsions ja previstes a les lleis per a aquells delinqüents multireincidents", ha assegurat Carrizosa, que també ha criticat que s'utilitzi la delinqüència per atacar, al seu parer, tots els estrangers.