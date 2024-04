El Constitucional reobrirà el cas d'Eloi Badia i el Casal Popular de Gràcia?

per Purificació González Pérez

El cap de llista de Sumar a les eleccions del proper 12M, Eloi Badia, s'enfronta a un recurs d'empara presentat davant el Tribunal Constitucional pels veïns afectats per la Casa Popular Tres Lliris de Gràcia que continua amb el seu historial de "festes alternatives" .

El maig del 2022, el titular del jutjat d'instrucció 27 de Barcelona va acceptar investigar Eloi Badia, que en aquell moment era regidor d'Emergencia Climàtica i Transició Ecològica i del districte de Gràcia, i quatre tècnics per suposadament "haver cedit a dit" un local a Gràcia a una associació juvenil propera al moviment Okupa del barri, segons recollia una querella d'una comunitat de propietaris del barri, i que "provoca molts problemes de convivència".

La denúncia acusava Eloi Badia i el seu equip del barri de Gràcia de presumpta prevaricació i malversació de fons públics perquè l'adjudicació es va fer sense concurs públic.

El local, ubicat al carrer Torrent de l'Olla, és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, que el setembre del 2017 el va cedir a l'Associació de Joves de Gràcia.

Durant la instrucció, el magistrat instructor va concloure que el concurs públic no era necessari ja que la Llei permet l'ús gratuït i sense concurs de locals públics destinats a usos socials per part d'entitats sense ànim de lucre.

Posteriorment l'Audiència Provincial de Barcelona va confirmar el seu sobreseïment provisional perquè els fets havien de ser "justificats millor".

Els veïns insisteixen perquè consideren que es va vulnerar el dret de tutela judicial

Tot i això els veïns afectats creuen que amb l'arxiu del cas en aquesta segona instància judicial es va vulnerar el seu dret a la tutela judicial efectiva que és un dret fonamental que consisteix a rebre una empara judicial justa.

Es queixen els veïns afectats novament que el Jutjat de Barcelona que va practicar el primer arxiu del cas no va practicar cap diligència sobre les denúncies fetes pels veïns de Gràcia malgrat les proves aportades.

En defensa d'aquest dret que els assisteix els veïns han demanat al Tribunal Constitucional que reobri la causa penal a l'exregidor de Barcelona, Eloi Badia, que va afirmar que abandonava la primera línia política el 13 de gener del 2023 per centrar-se en la seva parternitat però que el juliol d'aquell mateix 2023 recollia l'acta de diputat pels comuns al Congrés dels Diputats i ara concorre a les eleccions autonòmiques catalanes com a cap de llista per Girona.

Una llarga lluita de gairebé deu anys dels veïns

La usurpació de la comissaria va tenir lloc el novembre del 2015. Veïns de la finca limítrofa van trucar al 112, però l'Ajuntament va deixar que l'okupació es consolidés perquè Ada Colau havia guanyat les eleccions i es va comprometre amb aquest col·lectiu okupa de la comissaria que no serien desallotjats mentre garantissin la seguretat, tinguessin una bona relació amb els veïns i “realitzessin activitats amb retorn social”.

Al cap de poc, els veïns van denunciar l'alteració de les conduccions compartides de subministraments, la proliferació d'orins i la indiferència de l'Ajuntament davant de totes aquestes conducntes, per enuig de tot el barri de Gràcia.

Els veïns en declaracions als mitjans el 2020 van afirmar que "el pitjor no ha estat els orins, les festes, els sorolls de matinada... fins i tot durant la pandèmia!" per a ells "el pitjor ha estat la indefensió i la indiferència de l'Ajuntament" que semblava desocupar la casa però que no ho va acabar fent.

De fet, els okupes de Tres Lliris van tornar a obrir tot i que el novembre del 2020 el districte de Gràcia, que comanda el regidor Eloi Badia, va dictar ordre de cessament d'activitat del local després de cinc anys okupat.

La intervenció municipal se sustentava en l‟incompliment contractual de l‟associació juvenil a qui l‟Institut Municipal d‟Habitatge (IMHAB) va cedir la gestió de l‟espai a canvi d‟un lloguer simbòlic que no ha estat abonat.

La controvertida cessió d'Eoli Badia de la Casa dels Tres Lliris al col·lectiu okupa del barri de Gràcia

Elo Badia regidor del barri de Gràcia entre el 2015 i el 2019, va cedir durant el seu mandat municipal els baixos de l'antiga Comissaria de la Policia Nacional ( la Casa dels Tres Lliris) a Gràcia a un conegut col·lectiu okupa lligat a la CUP que van convertir en una casa popular.

Durant aquests anys el col·lectiu va incomplir reiteradament el pagament del cànon pactat amb l'ajuntament de Barcelona i van generar fins a 78 intervencions policials per la celebració constant de "festes populars" la majoria de les quals no comptaven amb els respectius permisos i que es prolongaven fins a altes hores de la nit generant molt de malestar entre el veïnat.

Ningú va ingressar els diners del "lloguer simbòlic" acordat amb l'Ajuntament de Barcelona mentre va estar Badia com a regidor de barri

Els diferents procediments administratius que es van impulsar per part del veïnat de Gràcia van ser arxivats constantment.

Posteriorment Eloi Badia i el seu equip van obtar per ignorar totes les queixes veïnals sobre la casa popular Tres Lliris i el 2022 el consistori barceloní va renovar el contracte a una segona associació afí als seus antics okupants malgrat l'incompliment del pagament de cànon i el respecte al descans de els veïns.

Els veïns afectats i ignorats per Eloi Badia es van querellar contra tota cúpula política dels comuns al districte

Aquesta situació va obligar els afectats dels pisos limítrofs a querellar-se contra la cúpula del districte de Gràcia, i Eloi Badia va ser citat com a investigat acusat d'haver comès presumptes delictes de malversació i prevaricació encara que el Jutjat número 27 finalment va arxivar el cas sense fer cap diligència .

Ara els veïns afectats de la casa Popular Tres Lliris de Gràcia davant d'aquestes "festes alternatives" que se segueixen produint demanen al Tribunal Constitucional que els empari i faci les diligències judicials necessàries que no es van realitzar en primera instància i que va significar l'arxiu provisional d'una situació en què Eloi Badia va tenir una posició molt activa i que li ha valgut les esbroncades del barri durant les seves festes .