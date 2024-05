La reacció del president del CGPJ a la proposta de Podem sobre els vocals

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha tornat a carregar contra la iniciativa de Podem per reformar el sistema d'elecció del CGPJ perquè la majoria absoluta del Congrés nomeni 16 vocals de l'òrgan i ha assegurat que "el PSOE no pot ni tan sols prendre-la de debò" perquè seria "destrossar la separació de poders".

"No es pot ni plantejar, no es pot ni tramitar, no vull ni pensar que això arribi a aprovar-se. El PSOE no pot ni tan sols prendre-la de debò, és destrossar la separació de poders. Som un Estat democràtic i no ho podem permetre" , ha sostingut aquest dijous en un esmorzar jurídic organitzat pel Col·legi de l'Advocacia de Madrid.

Guilarte ha qualificat novament d'"aterridora" aquesta proposta i ha aplaudit que "el PSOE no ha participat d'aquesta idea". "I confiem que sigui així, perquè suposaria la fi de la nostra arquitectura institucional, una amenaça", ha indicat.

Un cop dit això, ha comparat la iniciativa de Podem amb "les lleis de la dictadura", perquè suposaria "unificar en un únic poder tots els poders de l'Estat".

Va ser el 30 d'abril passat quan Podem va registrar una iniciativa per reformar la manera d'elecció del CGPJ i habilitar l'opció d'escollir els vocals per majoria absoluta a les Corts Generals en cas de no aconseguir-se el consens de les tres cinquenes parts de l'arc parlamentari en primera volta, cosa que rebaixaria el pes del Senat --ara amb majoria del PP-- en la designació del Consell.

Crítiques al comportament de PP i PSOE

En tot cas, Guilarte ha indicat que té bona relació amb els negociadors del PSOE i el PP i que espera que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, piloti la negociació i s'arregli el problema.

Però ha criticat les formes amb què els dos partits estan negociant. "Tinc la terrible sensació que s'ajunten, es tornen a explicar cadascú el que és seu i no passa res, a hores d'ara no coneixem si han avançat", ha apuntat.

Segons Guilarte, els dos partits "semblen estar una mica més a mantenir el seu discurs i vendre'l, a culpabilitzar l'altre de la manca de renovació, que en una aproximació real a un espai d'entesa que no s'intueix".

Sobre quan podria deixar el càrrec, Guilarte ha reiterat que es vol anar "a l'agost i tranquil". "Cal deixar passos a altres persones, a veure si ho aconsegueixen. N'hi ha, sens dubte", ha dit.