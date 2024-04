Les reaccions dels líders espanyols a l'atac de l'Iran cap a Israel

Ahir a la nit, la República Islàmica de l'Iran va llançar un atac massiu a Israel. Segons les Forces de Defensa d'Israel (FDI), l'Iran va llançar 170 drones, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics. Una represàlia després de l'atac d'Israel a allò que en teoria és l'ambaixada iraniana a Damasc, encara que el mateix Exèrcit Israelià indiqués que “és un edifici militar de les forces Quds disfressat d'edifici civil”.

Arran de l'atac de l'Iran a terres israelianes, els líders polítics nacionals i internacionals han començat a reaccionar. Ahir a la nit, el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, va apuntar a X (antic Twitter) que "seguim amb màxima preocupació els esdeveniments al Pròxim Orient. Cal evitar tant sí com no una escalada regional. Estem en contacte permanent amb les ambaixades a la regió, que romanen actives, per atendre els espanyols a la zona".

Aquest matí, el dirigent socialista ha anat més enllà, condemnant els fets i esmentant els noms dels països protagonistes: "Després d'una llarga i angoixant nit en què s'ha confirmat l'escala de l'atac perpetrat per l'Iran, el Govern d'Espanya ho condemna , com ha condemnat i condemnarà sempre tota forma de violència que atempti contra la seguretat i el benestar de civils innocents. La resposta de tots els líders internacionals exigeix responsabilitat i contenció. via diplomàtica, evitant sigui com sigui una escalada encara més gran".

Per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, va expressar a X que "condemnem l'atac indiscriminat del règim iranià contra Israel. Iran i les seves milícies a la regió amenacen greument l'estabilitat del Pròxim Orient. Espanya ha de treballar amb els seus aliats , sense titubejos, per estabilitzar la situació i evitar una escalada més gran". Aquest missatge va rebre l'aplaudiment de l'ambaixadora d'Israel a Espanya.

Santiago Abascal, líder de Vox, tercera força parlamentària, s'ha pronunciat i ha estat molt crític amb el president: “Els amics del Govern socialcomunista de Pedro Sánchez buscaven una matança a Israel, i cal celebrar que no ho hagin aconseguit. És vergonyós que el govern, abans de condemnar els atacs de l'Iran, mostri la seva preocupació per la resposta israeliana. Allí, igual que aquí, vol que el monopoli de la violència el tingui l'extrema esquerra, l'islamisme i els seus aliats”.

Yolanda Díaz, líder de la quarta força parlamentària, Sumar, ha explicat aquest matí que està “seguint amb preocupació la situació al Pròxim Orient. La generalització de la guerra a la regió tindria conseqüències catastròfiques: volem pau. La diplomàcia europea s'ha de mobilitzar per a aturar el genocidi a Gaza i frenar l'extensió del conflicte". Tot i que ha reaccionat després del darrer esdeveniment, Díaz ha optat per no esmentar l'acció militar de l'Iran.

La resta de partits amb representació parlamentària no s'han pronunciat a les seves xarxes socials. Aquests són ERC Junts, EH Bildu, PNB, BNG, CC i UPN.