Quan es farà el sorteig de taules per a les eleccions del 12M?

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret de normes complementàries per a les eleccions catalanes del 12 de maig, del qual es desprèn que el sorteig per designar els membres de les meses electorals es farà entre el 13 i el 17 d'abril.

Segons un acord del Consell Executiu d'aquest dimarts, la normativa regula aspectes com ara el cens, el vot i la campanya electoral, que començarà el divendres 26 d'abril a mitjanit i finalitzarà el divendres 10 de maig.

A partir del 7 de maig quedarà prohibida la publicació i la difusió d'enquestes i sondejos electorals.

El cens habilitat per a les eleccions computa fins a l'1 de gener del 2024, i es disposa fins a l'1 d'abril per presentar al·legacions davant de les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Els partits que vulguin concórrer a les eleccions hauran de presentar la seva candidatura a la Junta Electoral Central abans del 27 de març, mentre que les coalicions hauran d'informar la junta electoral corresponent abans del 20 de març, perquè les candidatures es publiquin el dia 29 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El Govern també ha aprovat el decret de subvencions i comptabilitat electoral, que fixa el límit de despesa electoral de les formacions i, per a aquests comicis, ho ha establert a 0,40 euros per habitant exceptuant la despesa d'enviament de sobres i paperetes.

Així mateix, es decreta una aportació de 16.101,60 euros per escó obtingut: 0,61 euros per vot aconseguit per a les formacions a les circumscripcions on com a mínim hagin obtingut un escó, i 20 cèntims per cada elector d'una circumscripció electoral, sempre que la candidatura abast a formar grup parlamentari.