La investigació de Puigdemont per alta traïció complica el futur de l'amnistia

per J.C. Meneses Montserrat

El poder judicial ha mogut fitxa, cosa que ha dificultat seriosament l'aplicació de la Llei d'Amnistia per a Carles Pugidemont. El jutge Joaquín Aguirre, titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, ha demanat al Tribunal Suprem (TS) investigar els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas per l'anomenada trama russa del 'procés', i ha obert una peça separada. Aquest moviment deixaria fora de l'amnistia els dos expresidents, ja que l'alta traïció no està inclosa dins els delictes amnistiables.

A la interlocutòria ha dit que aquesta peça separada investiga els delictes de traïció i malversació de cabals públics per la suposada vinculació de líders independentistes amb autoritats russes, sobretot després de l'organització de l'1-O.

Actualment, s'investiga fins a 11 persones, entre les quals hi ha el cap de gabinet de Puigdemont i el seu advocat, Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye; el diputat Francesc de Dalmases; l'exconsellera Elsa Artadi, i el llavors encarregat de relacions internacionals de Convergència, Víctor Terradellas, entre d'altres.

El jutge vol aclarir una conversa en què s'esmentava "10.000 soldats russos" per ajudar Catalunya a aconseguir la independència. L'objectiu de la nova peça és "investigar, a instància també del Parlament Europeu, totes les connexions relacionades amb el govern rus, els viatges i trobades de Puigdemont i els seus col·laboradors i les activitats realitzades per aquests, que haurien facilitat la infiltració de persones de origen rus en territori espanyol amb l'objectiu d'influir en les estructures financeres i en la realització d'activitats de desinformació, desestabilització i alteració de la pau social".

Bolaños confia que s'apliqui l'amnistia

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha insistit aquest divendres que la llei d'amnistia és "molt clara" en relació amb els delictes que s'estan investigant a la suposada trama russa del 'procés', després que el titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, el jutge Joaquín Aguirre, hagi demanat al Tribunal Suprem (TS) investigar els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas i que hagi obert una peça separada.

En una roda de premsa prèvia a la reunió a Saragossa amb el delegat del Govern a Aragó, Fernando Beltrán, el ministre ha assenyalat que "fins i tot la llei d'amnistia el que fa és reflectir i estar en línia amb la Carta de Nacions Unides" i que "és claríssim els requisits que s'estableixen en relació amb aquest procediment", en referència a la trama russa.

En aquest sentit, ha recalcat que espera que "l'Estat de dret d'Espanya funcioni", així com la separació de poders, i que, per tant, "el Parlament aprovi les lleis de manera democràtica i els jutges apliquin les lleis que el Parlament ha decidit”.

"Jo estic convençut que els tribunals d´aquest país aplicaran la literalitat que el legislador ha volgut amb la llei d´amnistia", ha puntualitzat.

Sobre aquest cas concret, el ministre ha apuntat que, com que es tracta d'un procediment judicial en curs, ha de ser "molt respectuós" i, simplement, ha recordat que "ja es va pronunciar l'Audiència Provincial de Barcelona, que va anul·lar parcialment la investigació" i que "ara ha tornat al Jutjat d´Instrucció".