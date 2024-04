Donaria suport el PP un govern de PNB i PSE a Euskadi?

per Redacció CatalunyaPress

Javier d'Andrés, líder del PP basc i candidat a lehendakari, ha manifestat que no descarta recolzar un govern format pel PNB i el PSE després de les properes eleccions, tot i que ha subratllat que aquest suport estaria condicionat a canvis específics en algunes polítiques ideològiques. Una d'aquestes condicions seria la implementació del sistema VioGén al País Basc.

Durant una entrevista concedida aquest dilluns 15 d'abril, Andrés ha comentat sobre la possible continuació de la coalició entre el PNB i el PSE, assenyalant que el seu partit estaria disposat a col·laborar, però no de manera incondicional. Ha emfatitzat que qualsevol suport inclouria l'adopció de mesures que reflecteixin les polítiques del PP i superin certes barreres ideològiques.

El candidat ha criticat específicament la resistència del PNB a integrar el sistema VioGén, i ha argumentat que el País Basc és l'única comunitat autònoma que no participa en aquest sistema a causa de la reluctància del PNB a compartir informació amb la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. D'Andrés considera que aquestes són les ideologies que han de ser superades per avançar al País Basc.

El motiu de l'auge de Bildu és...

Al seu parer, el que necessita el proper Executiu és "no fer tot amb interessos ideològics de construcció nacional" i per tant, des del PP ho "exigiran" amb "tota rotunditat". "Tenim una administració molt polititzada, que pren les decisions moltes vegades amb criteris ideològics per sobre dels polítics", ha lamentat.

Tot i això, D'Andrés tampoc descarta la possibilitat que PNB i Bildu arribin a un acord. "En el proper parlament s'apunta que serà molt nombrosa --la presència dels partits nacionalistes--, i això ens faria que PNB i Bildu s'atreveixin a muntar un embolic", afirmava, a més, per al dirigent del PP , votar sengles formacions és una cosa "molt semblant", perquè els totes dues "engreixen" el PSOE i Pedro Sánchez.

Preguntat per l'auge de Bildu a les enquestes, D'Andrés ho ha considerat una "conseqüència lògica" de la campanya de "blanqueig" que han dut a terme PNB i PSOE a favor de Bildu. "Ho han naturalitzat, i és més, és que han comprat el seu discurs", ha advertit.

"Durant molt de temps hi ha hagut una política d'assetjament als que es manifesten d'una manera diferent al nacionalisme i al socialisme i ara ho estem vivint tots, fins i tot el mateix PNB que ara s'ha ficat dins el mur de Sánchez perquè la dificultat per poder expressar-se en llibertat durant tants anys ja que també ha tingut les seves conseqüències”, ha incidit.