El referèndum d'ERC molesta independentistes i unionistes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està ficat de ple a la campanya electoral per al 12M i continua escalfant la possible idea d'un referèndum per a la independència a Catalunya. Aquest dilluns ha proposat l'article 92 de la Constitució espanyola com a "via òptima" per a un referèndum d'independència a Catalunya, tal com conclou l'informe Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) sobre les vies jurídiques per a una eventual votació.

Així s'ha pronunciat després de rebre l'informe de l'IEA 'Identificació i concreció de les vies jurídiques per fer un referèndum que pregunti a la ciutadania de Catalunya sobre la independència' de mans del director de la institució, Joan Ridao, i que parteix dels treballs del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat.

"Votar sobre la independència és possible a l'actual marc legislatiu i només és una qüestió de voluntat política, com l'amnistia", ha assegurat Aragonès, que ha explicat que la pregunta plantejada per l'informe és: 'Voleu que Catalunya s'un estat independent?', amb una resposta binària i sense requisits de quòrum.

El president de la Generalitat ha assegurat que l'informe preveu que la via de l'article 92 és "la prioritària, alhora que no exclusiva", i ha apostat per un referèndum acordat entre les parts i circumscrit únicament a Catalunya.

A més, el president català ha sostingut que la pregunta és "inequívoca i clara, per complir tots els estàndards internacionals".

Unanimitat al rebuig a la proposta d'Aragonès

Tot i això, aquest parament no està calant, ni tan sols entre els votants independentistes. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha opinat que "acatar la Constitució espanyola per intentar tornar a votar en un referèndum pactat amb l'Estat és enterrar la vigència de l'1-O i la unilateralitat". "El mandat de l'1-O encara és vigent: ¡ho guanyem i ho hem de tornar a defensar tots junts!", ha reivindicat l'entitat independentista en un missatge a 'X' recollit per CatalunyaPress aquest dimarts.

La proposta tampoc ha caigut bé al Govern de Sánchez. La ministra Portaveu, Pilar Alegría, ha respost al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que la seva proposta per a un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya és "absolutament antagònica" a la posició del Govern i "no la vol la majoria de la societat catalana" , insistint en el seu rebuig: "No i no".

"Si aquesta proposta va en la línia que ha mantingut i ha defensat sempre aquest Govern els dic no, que és absolutament antagònica", ha afirmat Alegria en ser preguntada a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per la recent proposta de la Generalitat consulta popular sobre la independència de Catalunya pactada i que es basaria en l'article 92 de la Constitució espanyola.

La també ministra d'Educació, Formació Professional i Esport ha defensat que l'Executiu central busca "el camí del retrobament", de la reconciliació i de la unitat, i per això "és aquí" on seguiran "treballant i caminant". A més, ha afirmat que aquesta posició la comparteix una fracció "majoritària de la societat catalana" que vol "una política d'avenç" per a la regió.

En aquest sentit, ha reiterat el seu "absolut" desacord amb la celebració d'un referèndum com ara proposa Aragonès. "No i no compartim en absolut aquesta posició (...) la nostra posició és clara, és radicalment contrària, és convivència, és retrobament, és continuar avançant", ha recalcat.

Més contundent ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat durament aquest dimarts contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tornar a la "matraca de la independència" i ha subratllat que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , hauria de "trencar avui mateix" amb els seus socis independentistes.

"Si a Sánchez li quedés sentit d'Estat, no deixaria ni que presentessin aquesta proposta de referèndum, avui mateix trencaria amb els seus socis i posaria fi a aquest viatge sense tornada. Catalunya no mereix més fugides endavant", ha proclamat davant la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos.

Feijóo ha dit que el PP és l'"única alternativa" per a qui "vullga un canvi real a Catalunya". "Una vegada més, deixem clar que cap vot del Partit Popular de Catalunya servirà per a la independència. Ni per pactar un referèndum ni per tornar el poder als que no es cansen de fer xantatge a l'Estat i presumeixen, a més, que tornarien a fer-ho ", ha emfatitzat.