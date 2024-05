El referèndum pactat amb Catalunya, el següent pas segons els Comuns i ERC

La portaveu de Sumar al Congrés i dirigent dels Comuns, Aina Vidal, ha afirmat que després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia prevista aquest dijous al Congrés, l'horitzó és un referèndum acordat a Catalunya.

"És important que tinguem en compte que els propers passos que hàgim de fer han de ser acompanyats, han de ser dialogats i han de ser un camí que puguem recórrer entre tots", ha sostingut en declaracions a Catalunya Ràdio.

També ha apuntat que després d'aprovar-se la llei, no hi ha "cap tipus de garantia" de la seva aplicació per part dels jutges, i ha emplaçat el PSOE a agafar amb la màxima importància, textualment, la renovació el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"Pròxima parada: referèndum"

Qui també ha parlat sobre aquest hipotètic referèndum ha estat el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián. Aquest dimecres ha assegurat al Congrés que la "pròxima parada" després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia serà el "referèndum", tot i que ha descartat que aquesta afirmació es vegi com una "amenaça" perquè és al seu programa.

"És la nostra idea i ningú s'ho ha de prendre com un desafiament, com una amenaça, encara que ho qualificaran", ha aventurat davant els mitjans de comunicació als passadissos del Congrés després de ser preguntat per la Llei d'Amnistia, que previsiblement serà aprovada aquest dijous que ve amb el suport majoria de la investidura després del veto del Senat.

Segons ha explicat Rufián, aquesta mesura forma part del seu programa perquè és la "solució" que des de la seva formació consideren adequada per al conflicte polític que hi ha a Catalunya, on segons ell, hi ha "dos milions de persones que volen votar per l'estatus polític" ".

"Hi ha gent que vol votar i gent que vol votar no a la independència, crec que cal donar el vehicle i la nostra proposta és votar, tan simple com això", ha conclòs.

Per tant, un cop aconseguida l'amnistia, els independentistes lluitaran per l'obteiu que porten perseguint tant de temps: el referèndum acordat. La llei d'amnistia ha donat ales perquè els somnis d'independència volin, i tocarà veure si finalment arriba a bon port.