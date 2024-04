El referèndum que proposa Aragonès: una resposta binària sense necessitat de quòrum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat l'article 92 de la Constitució espanyola com a "via òptima" per a un referèndum d'independència a Catalunya, tal com conclou l'informe Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) sobre les vies jurídiques per a una eventual votació.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en roda de premsa des del Palau Centelles després de rebre l'informe de l'IEA 'Identificació i concreció de les vies jurídiques per fer un referèndum que pregunti a la ciutadania de Catalunya sobre la independència' de mans del director de la institució, Joan Ridao, i que parteix dels treballs del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat.

"Votar sobre la independència és possible a l'actual marc legislatiu i només és una qüestió de voluntat política, com l'amnistia", ha assegurat Aragonès, que ha explicat que la pregunta plantejada per l'informe és: 'Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?', amb una resposta binària i sense requisits de quòrum.

El president de la Generalitat ha assegurat que l'informe preveu que la via de l'article 92 és "la prioritària, alhora que no exclusiva", i ha apostat per un referèndum acordat entre les parts i circumscrit únicament a Catalunya.

A més, el president català ha sostingut que la pregunta és "inequívoca i clara, per complir tots els estàndards internacionals".

"Ni percentatges mínims, ni llindars de participació"

Ha explicat que la seva proposta coincideix amb allò expressat a l'informe: "Ni percentatges mínims, ni llindars de participació", i ha assegurat que aquest seria el seu punt de partida en una hipotètica negociació amb l'Estat.

Ha explicat que ha compartit aquest informe amb els consellers al Consell Executiu d'aquest dimarts, i ho ha definit com un text "rigorós", que fa una anàlisi dels antecedents i del marc jurídic estatal i internacional, seguint les recomanacions del Consell Acadèmic de l'Acord de Claredat.

"Via catalana"

Ha destacat que l'informe es fixa en altres casos del món com Escòcia i Quebec, però defineix una "via pròpia, la via catalana", i ha sostingut que aquest informe pot ser útil per afrontar una nova etapa de negociació amb l'Estat, que assegura que s'obrirà després de les eleccions del 12 de maig, amb un nou Parlament i un nou Govern.

Aragonès ha assegurat que si la Generalitat ha negociat amb l'Estat a la taula de diàleg "és gràcies a aquest camí recorregut fins ara", i després ha recordat la consulta del 9 de novembre del 2014 i l'1-O.

"Fites importantíssims que demostren la voluntat de ser de Catalunya i que ens apel·len a persistir, persistir i persistir", ha defensat el president, que ha apostat per treballar en positiu sobre aquesta proposta, que ha qualificat de tangible i viable.

Dues vies jurídiques més

Preguntat per si traslladaran aquest informe al Govern central, el president català ha afirmat que estarà "a disposició de tothom", tant dels grups parlamentaris com de l'Executiu central, i ha insistit que és una eina que podrà ser utilitzada pel proper Govern de la Generalitat sorgit després de les eleccions del 12 de maig.

A l'informe de l'IEA, també contempla dues vies jurídiques alternatives més per convocar un referèndum: la reforma de la Llei Orgànica 2/1980 sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum o la delegació de les funcions estatals per autoritzar referèndums, a través de l'article 150.2 de la Constitució.