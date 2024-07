La reforma judicial passa el primer examen al Congrés amb suport de CC i Ábalos

El Ple del Congrés ha fet aquest dijous el primer pas per tramitar la reforma judicial pactada pel PP i el PSOE dins de l'acord per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Els dos grans partits han sumat el suport de la diputada de Coalició Canària, Cristina Valido, i de l'exministre socialista José Luis Ábalos, ara al Grup Mixt, mentre que Sumar i el PNB han preferit abstenir-se, Vox, Junts i Podem han votat a contra i ERC i Bildu han optat per no participar a la votació.

La proposició de llei signada pel PP i PSOE reforma la Llei del Poder Judicial (LOPJ) i l'Estatut del Ministeri Fiscal per evitar les anomenades 'portes giratòries' a la Justícia, reforçar les majories en aprovar nomenaments judicials i emplaçar el nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a realitzar propostes sobre possibles canvis al sistema d'elecció de vocals.

SENSE SUPORT DELS SOCIS DEL PSOE

En aquest primer examen parlamentari, la iniciativa ha estat recolzada per 258 diputats de PP, PSOE, CC i Ábalos, davant de 43 abstencions de Sumar, PNB i UPN, i 43 vots en contra de Vox, Podem, Junts i el portaveu d'ERC , Gabriel Rufián, si escau presumiblement per error ja que ERC, Bildu i el BNG han preferit no participar en la votació.

Aquesta reforma legislativa, que forma part del pacte del PP i del PSOE per renovar el CGPJ després de més de cinc anys de bloqueig, es tramitarà pel procediment d'urgència per aprovar-la en tres sessions plenàries al Congrés i una al Senat.

De fet, la proposició de llei va ser qualificada aquest dimarts per la Mesa del Congrés, el mateix dia es va publicar al Butlletí de les Corts, el Govern només va trigar poc més d'una hora a comunicar la seva conformitat per ser debatuda, i ha passat la seva primer examen al Ple a les 48 hores.

TRAMITACIÓ EXPRÉS: EN DOS PLENS S'ENVIA AL SENAT

Un cop presa en consideració, els grups parlamentaris tindràs fins dimarts que ve, 9 de juliol, per presentar esmenes, que en el cas de les de totalitat exigiran la presentació d'un text alternatiu ja que no n'hi haurà prou de demanar la devolució. Al fil de les seves intervencions al Ple, és previsible que almenys Vox registri una proposta alternativa.

El dia 11 es preveu celebrar el debat de totalitat, a la setmana següent el text es debatrà a la Comissió de Justícia i el dia 23 es procedirà a la seva aprovació al Ple del Congrés per a la seva remissió al Senat, que podria donar llum verda definitiva l'endemà, segons han informat a Europa Press fonts de la Cambra Alta.

La suma del PP i el PSOE, per sobre dels dos terços de les cambres, els assegura superar totes les votacions en les diferents fases del procediment parlamentari. A més, tenen compromès que no s'acceptarà cap esmena que no porti la signatura dels dos grans partits.