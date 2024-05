La reforma que planteja Isabel Rodríguez per combatre els pisos turístics

per Helena Celma

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha plantejat a les comunitats autònomes la creació d'una plataforma estatal i única de dades per al 2025 que, en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, oferirà dades públiques i homologables a la UE sobre pisos turístics, lloguer de temporada o lloguer d'habitacions.

Per això, Rodríguez ha reunit aquest divendres els responsables d'habitatge de cadascuna de les comunitats autònomes i de Ceuta i Melilla en una conferència sectorial per plantejar la creació d'aquesta plataforma i analitzar la proliferació d'apartaments turístics i el seu impacte sobre l'habitatge.

La creació d'aquesta plataforma emana del Reglament europeu sobre la recollida i intercanvi de dades relacionades amb serveis de lloguer i allotjaments de llarga durada, en vigor des d'aquest mes de maig, i que envia els estats membres a aprovar aquesta plataforma, amb dades homologables a tota la UE.

"Disposem d'una normativa vigent al si de la Unió Europea que ens permetrà a les administracions públiques comptar amb millors dades per poder afrontar aquest fenomen, per perseguir el frau que també es dóna al voltant d'aquest fenomen", ha subratllat Rodríguez .

Els representants de les comunitats autònomes han donat la benvinguda al registre estatal i, la majoria, han demanat que la proposta del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana es posi en marxa com més aviat millor, segons un comunicat del Ministeri d'Habitatge.

Així, Rodríguez vol "accelerar els tràmits" per posar la plataforma en marxa i permetre que Espanya sigui "pionera", és a dir, una dels primers estats de la Unió Europea a llançar una plataforma d'aquest tipus.

L'objectiu del Ministeri és que de manera col·laborativa es puguin implementar totes les mesures necessàries que impliquin la priorització de l'ús residencial de l'habitatge davant de qualsevol altre.

Augment "significatiu" dels pisos turístics

Diversos informes nacionals i internacionals indiquen que a Espanya s'està produint un increment "molt significatiu" dels pisos turístics, que "està afectant la reducció d'oferta al mercat residencial i l'augment del preu".

En aquesta línia, la ministra ha destacat l'increment del 80% entre el 2010 i el 2018 dels pisos turístics, que alhora està afectant el nombre d'habitatges disponibles per a la residència habitual i està influint sobre el preu d'aquests. "Ens sentim concernits", ha assenyalat Rodríguez.

Segons la titular d'Habitatge, “per afrontar aquest fenomen, necessitem dades públiques i oficials per donar resposta a aquesta situació i perseguir el frau”.

Advoca per un "turisme de qualitat"

Finalment, la ministra ha plantejat "quin model de ciutats volem" en relació amb l'agenda urbana, i ha assegurat que defensa "el turisme sostenible", però prioritzant l'accés a l'habitatge habitual.

"Nosaltres advoquem per un turisme de qualitat, sostenible i desestacionalitzat. És un sector importantíssim al nostre país, però que cal conciliar quan això entra en confrontació amb el desenvolupament de les vides íntimes i personals i amb el dret a l'habitatge. Un turisme que arribi a zones on encara no havia arribat, però es fa necessària la regulació quan afectant l'accés a l'habitatge”, ha subratllat també la ministra.

A més d'Isabel Rodríguez, els consellers autonòmics i els representants de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a la reunió també hi han assistit: la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez Grau; el secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas; el secretari general d'Agenda Urbana, Habitatge i Arquitectura, Iñaqui Carnicero; i la directora general de l'entitat pública empresarial de Sòl (SEPES), Leire Iglesias.