El regal que Puigdemont va rebre de l'empresa que organitzava els actes de Tsunami

per Redacció CatalunyaPress

Carles Puigdemont va rebre un regal d'Iniciatives Events, l'empresa que organitzava els actes de Tsunami Democràtic. És un rellotge Rolex valorat en 7.000 euros i que va ser comprat en una joieria de Girona.

La informació, que destapa El Confidencial , destaca que l'obsequi es va fer en un moment en què les entitats independentistes estaven treballant sense parar per obtenir fons. Aquests diners es destinaven a organitzar actes i pagar multes.

El mitjà cita un informe de la Guàrdia Civil, on es llegeix "Roc Aguilera va gestionar i va realitzar la compra d'un rellotge Rolex de 7.000 euros a través de l'empresa Espai i Difusió el 6 de setembre del 2018 com un regal d'homenatge al president" .

L'obsequi s'hauria fet arribar a Puigdemont després de ser posat en llibertat després de ser detingut a Alemanya el 23 de març del 2018. A finals de juny del mateix any, el Tribunal Suprem va confirmar el processament del líder de Junts, ia finals de juliol de aquest mateix any, va tornar a Waterloo, on ja havia instal·lat la seva caserna general.

L'independentisme va organitzar un homenatge per demostrar-li el seu suport com a referent polític del Procés.