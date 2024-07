Registrada la querella de Puigdemont contra el jutge Joaquín Aguirre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha registrat la querella presentada per l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i l'advocat Gonzalo Boye contra el titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona , Joaquín Aguirre, pels presumptes delictes de prevaricació i malversació.

Segons ha informat aquest dimecres 3 de juliol el TSJC, per repartiment li ha correspost al magistrat Carlos Ramos la ponència corresponent a la sala d'admissions que encara no s'ha pronunciat i, per tant, precisa que de moment no hi ha oberta cap causa a la Sala Civil Penal perquè el que s'ha fet “és la fase prèvia”.

La querella qualifica d'"arbitrària, estrafolària i injusta" l'obertura d'una peça separada ordenada per Aguirre sobre la suposada trama russa del procés independentista.

Bolaños no comparteix "ni els arguments polítics ni jurídics" per no amnistiar la malversació

Una altra veu que s'ha alçat aquest dimecres 3 al matí és la del ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat aquest dimecres 3 de juliol que, encara que respecta la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar la malversació del Procés , no comparteix "ni els arguments polítics ni els arguments jurídics que contenen les actuacions" dels magistrats.

Així s'ha pronunciat en declaracions a la premsa en el marc de la inauguració del curs d'estiu 'Polítiques públiques davant de la desigualtat' de la Fundació Pablo Iglesias i la Universitat Complutense de Madrid.

Bolaños ha incidit que la llei d'amnistia "s'està aplicant amb normalitat". "De fet, ja hi ha més de 70 persones que han estat amnistiades", ha assenyalat. Al fil, ha enviat un missatge a la societat catalana i "espanyola en conjunt". "La normalització a Catalunya és un fet i és imparable", ha volgut destacar qui també ocupés el Ministeri de Justícia l'anterior legislatura.

Així doncs, el ministre ha incidit que "Espanya és un Estat de Dret" i té "un sistema garantista de recursos per protegir precisament els drets dels ciutadans i també per garantir que la llei s'aplica".