Els Reis Felip VI i Letizia coincideixen amb Aragonès a L'Hospitalet

per Redacció CatalunyaPress

Els Reis Felip VI i Letizia han arribat aquest dimecres a les 18.30 hores a la Torre Puig T-2, que inauguraran a la plaça Europa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on una cinquantena de curiosos n'han esperat l'arribada i els han aplaudit quan han baixat del cotxe.

A l'acte també hi assisteix el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no l'ha rebut a l'entrada a diferència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcaldessa de l'Hospitalet, la Núria Marín i el primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Amb aquest segon edifici, que acollirà uns 500 treballadors, la companyia consolida l'ampliació de la seu corporativa a Barcelona

El Rei ha acudit a l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges a Barcelona

El Rei Felip VI ha reivindicat la independència de la Justícia com a "essència de l'Estat de Dret, i tots han de preservar-la i respectar-la".

Ho ha dit durant el seu discurs aquest dimecres a l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges, els 160 membres de la LXXII Promoció de la Carrera Judicial, celebrat a Barcelona.

"La independència del Poder Judicial com a institució és imprescindible per al funcionament adequat de la nostra democràcia, així com la de cada jutge en l'exercici de la seva funció jurisdiccional", i ha dit als nous jutges que ha de ser una norma de comportament i un model ètic en impartir justícia.

Ha reivindicat que el Poder Judicial és una peça clau en l'arquitectura institucional dissenyada a la Constitució, i ha recordat que jutjar i executar allò jutjat és funció "exclusiva" d'aquest poder, al qual ha definit com a independent i plenament separat dels altres poders de l'Estat.

"El respecte a les resolucions dictades pels òrgans judicials i la igualtat de tots davant de la llei són condicions indispensables en una democràcia", ha continuat.

Durant el seu discurs, també ha recordat els guàrdies civils que van morir a Barbate (Cadis) atropellats per una narcolanca, i ha aplaudit la feina de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.