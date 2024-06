Podem reivindica que és ''l'únic partit que ha sabut defensar la pau''

La coordinadora de Podem Catalunya i candidata 12 de Podem a les eleccions europees, Conchi Abellán, ha demanat el vot per a Podem a les eleccions europees perquè "és l'únic partit que ha sabut defensar la pau".

En una entrevista d'Europa Press, ha fet una crida a votar el 9 de juny "a partits que realment defensen la pau, no que la diuen, sinó que la defensen des del principi sense cap por", i ha assegurat que l'exministra i líder de Podem, Ione Belarra, es va quedar sola defensant la pau a Ucraïna quan va esclatar el conflicte.

La dirigent de Podem ha sostingut que "enviar armes és donar suport a la guerra d'una manera o altra", i ha destacat que la seva formació posarà tot el seu afany des de l'Eurocambra per buscar una solució dialogada en els conflictes bèl·lics com el d'Ucraïna i Gaza.

Preguntada per què es pot fer des del Parlament Europeu per frenar aquests conflictes, Abellán ha respost que exigiran sancions per a Israel, com es va fer amb Rússia, i demanaran "prohibir l'enviament d'armes" i que s'acabin les relacions diplomàtiques.

"No només serveix el reconeixement de Palestina, això ve molt tard, s'havia d'haver reconegut Palestina molts anys abans", ha criticat Abellán, després que el Govern central hagi reconegut aquest dimecres l'Estat palestí, i ha apostat per mediar i intentar arribar a acords per aturar la guerra.

Abellán també ha assegurat que està preocupada davant un possible augment de la dreta i l'extrema dreta a la UE després de les eleccions, i ha avisat que si això passa els drets i les llibertats dels europeus "es veuran retallats".

Ha demanat que es mobilitzi el vot d'esquerres el 9J perquè no passi com a les eleccions catalanes, on ha afirmat que hi ha hagut "molta gent d'esquerres que, per desafecció o perquè no s'han sentit interpel·lades, no han anat a votar".

Preguntada per les diferències entre Podem i Sumar, que s'enfronten per primera vegada a nivell estatal des de la seva ruptura, Abellán ha respost que això ho hauran de dir els votants, i ha afegit que els de Yolanda Díaz "no són la competència" en aquestes eleccions , sinó la dreta i l'extrema dreta.

La líder de Podem ha emplaçat Sumar a "decidir què és el que vol que passi" per reunificar l'espai a l'esquerra del PSOE, i ha afegit que Podem és al mateix lloc que el 2014 i sempre han defensat el mateix.

"Qui s'ha volgut apartar, qui s'ha volgut muntar altres espais, és qui té la responsabilitat de decidir què és el que vol que passi a partir d'ara", i ha assenyalat que l'esquerra no pot estar tan dividida.

Abellán ha argumentat que l'esquerra "ha de tenir clar que el programa s'ha de dur a terme, s'ha de defensar, ha de transformar en lleis, amb soroll i amb allò que calgui", i ha destacat que Podem ha posat per davant la generositat a qualsevol càrrec polític en els darrers 10 anys.